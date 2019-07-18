Chevrolet Silverado превратили в монструозного «Голиафа» с шестью колесами

Еще год назад техасское тюнинг-ателье впервые опубликовало рендеры будущего автомобиля. А на днях на YouTube-канале Hennessey появилось видео «живого» «Голиафа», который уже доступен для покупки.
Этот пикап построен на базе Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года. Помимо дополнительного моста, «донор» обзавелся новой задней подвеской, увеличенным на 203 миллиметра клиренсом, 20-дюймовыми колесами с 37-дюймовой внедорожной резиной, а также доработанной грузовой платформой. Кроме того, были установлены дуга безопасности, дополнительный блок освещения и новые бамперы.
В движение шестиколесного «монстра» приводит 715-сильный мотор V8 6.2 с приводным нагнетателем и стальным выхлопом. Силовая установка обеспечивает пикапу разгон до 100 километров в час за 4,5 секунды, что сравнимо с динамикой Mercedes-AMG G 63. В качестве опции Hennessey предлагает «прокачать» двигатель до 819 сил, а также оборудовать автомобиль тормозной системой Brembo.
Goliath 6x6 – не первый проект шестиколесного автомобиля от техасцев. Например, в портфолио Hennessey Performance уже имеется VelociRaptor 6x6 с 600-сильным двигателем, построенный на базе Ford F-150.