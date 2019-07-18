Chevrolet Silverado превратили в монструозного «Голиафа» с шестью колесами

Еще год назад техасское тюнинг-ателье впервые опубликовало рендеры будущего автомобиля. А на днях на YouTube-канале Hennessey появилось видео «живого» «Голиафа», который уже доступен для покупки.

Этот пикап построен на базе Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года. Помимо дополнительного моста, «донор» обзавелся новой задней подвеской, увеличенным на 203 миллиметра клиренсом, 20-дюймовыми колесами с 37-дюймовой внедорожной резиной, а также доработанной грузовой платформой. Кроме того, были установлены дуга безопасности, дополнительный блок освещения и новые бамперы.