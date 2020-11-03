Rezvani показал самый мощный шестиколёсный пикап в мире

Первые подробности о Hercules 6x6 появились ещё летом этого года. Тогда сообщалось, что базовым мотором станет 3,6-литровый «атмосферник» V6 мощностью 289 лошадиных сил и 352 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы предложат 6,4-литровый V8, который выдаёт 507 лошадиных сил и 583 Нм крутящего момента, а топовым станет 6,2-литровый турбомотор V8, отдача которого составляет 1014 лошадиных сил и 1180 Нм крутящего момента.
Пока же самым мощным пикапом в мире остаётся Ram 1500 TRX, который оснащается тем же 6,2-литровым V8, развивающим 712 лошадиных сил и 881 Нм момента. Для тех, кому этой мощности недостаточно, ателье Hennessey подготовило пикап Mammoth на базе Ram 1500 TRX, который комплектуется семилитровым двигателем Hellephant от Mopar с отдачей 1,2 тысячи сил. Однако такой автомобиль будет выпущен всего в трёх экземплярах.
Instagram.com/rezvanimotors
Что же касается Hercules 6x6, то он получит бронированную версию, как и другая модель Rezvani, внедорожник Tank. Пикап также позаимствовал у «Танка» экстравагантный дизайн в стиле армейского вездехода, который дополнили оригинальными дисками медного цвета и внедорожной резиной Falken Wildpeak.
По предварительным данным, Hercules 6x6 будет стоит более 300 тысяч долларов (примерно 24 миллиона рублей по нынешнему курсу). Автопроизводитель уже принимает предварительные заказы на модель – для этого нужно внести депозит в размере 266 долларов (21,2 тысячи рублей по нынешнему курсу).