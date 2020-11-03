13:06

Rezvani показал самый мощный шестиколёсный пикап в мире

В компании нескромно заявляют, что новый Hercules 6x6 — «бог всех пикапов»

Rezvani Hercules 6x6 © Instagram.com/rezvanimotors
Лиза Будрина
В Instagram калифорнийского бренда Rezvani появилось новое изображение модели Hercules 6x6. В компании заявляют, что новинка станет «самым мощным шестиколёсным грузовиком на планете», и называют Hercules 6x6 «богом всех пикапов».

Первые подробности о Hercules 6x6 появились ещё летом этого года. Тогда сообщалось, что базовым мотором станет 3,6-литровый «атмосферник» V6 мощностью 289 лошадиных сил и 352 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы предложат 6,4-литровый V8, который выдаёт 507 лошадиных сил и 583 Нм крутящего момента, а топовым станет 6,2-литровый турбомотор V8, отдача которого составляет 1014 лошадиных сил и 1180 Нм крутящего момента.

Пока же самым мощным пикапом в мире остаётся Ram 1500 TRX, который оснащается тем же 6,2-литровым V8, развивающим 712 лошадиных сил и 881 Нм момента. Для тех, кому этой мощности недостаточно, ателье Hennessey подготовило пикап Mammoth на базе Ram 1500 TRX, который комплектуется семилитровым двигателем Hellephant от Mopar с отдачей 1,2 тысячи сил. Однако такой автомобиль будет выпущен всего в трёх экземплярах.

Тизер Rezvani Hercules 6x6

Instagram.com/rezvanimotors

Что же касается Hercules 6x6, то он получит бронированную версию, как и другая модель Rezvani, внедорожник Tank. Пикап также позаимствовал у «Танка» экстравагантный дизайн в стиле армейского вездехода, который дополнили оригинальными дисками медного цвета и внедорожной резиной Falken Wildpeak.

По предварительным данным, Hercules 6x6 будет стоит более 300 тысяч долларов (примерно 24 миллиона рублей по нынешнему курсу). Автопроизводитель уже принимает предварительные заказы на модель для этого нужно внести депозит в размере 266 долларов (21,2 тысячи рублей по нынешнему курсу).

Источник: Instagram.com/rezvanimotors