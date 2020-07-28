Для езды по бездорожью построили шестиколесное электрокресло

Длина внедорожного электрокресла составляет 1760 миллиметров, ширина – 1100 миллиметров, а высота – 1700 миллиметров. Масса – 280 килограммов. Защищенный корпус HexHog ATV позволяет передвигаться по грязи, снегу, песку и даже преодолевать водные преграды. Кроме того, для максимальной проходимости электрокресло оборудовали шестью внедорожными колесами, каждое из которых является ведущим, что позволяет транспортному средству преодолевать крутые уклоны и сложный рельеф.

В движение внедорожное электрокресло проводит 48-вольтовый электромотор, который работает в паре с тяговой литий-железо-фосфатной батареей емкостью пять киловатт-часов. Время полной зарядки аккумулятора составляет два часа. Максимальная скорость – 25 километров в час. Управляется HexHog ATV при помощи программируемого джойстика.