Для езды по бездорожью построили шестиколесное электрокресло

Длина внедорожного электрокресла составляет 1760 миллиметров, ширина – 1100 миллиметров, а высота – 1700 миллиметров. Масса – 280 килограммов. Защищенный корпус HexHog ATV позволяет передвигаться по грязи, снегу, песку и даже преодолевать водные преграды. Кроме того, для максимальной проходимости электрокресло оборудовали шестью внедорожными колесами, каждое из которых является ведущим, что позволяет транспортному средству преодолевать крутые уклоны и сложный рельеф.
В движение внедорожное электрокресло проводит 48-вольтовый электромотор, который работает в паре с тяговой литий-железо-фосфатной батареей емкостью пять киловатт-часов. Время полной зарядки аккумулятора составляет два часа. Максимальная скорость – 25 километров в час. Управляется HexHog ATV при помощи программируемого джойстика.
Видео: Autoblog Minute
HexHog ATV оборудовано трехточечными ремнями безопасности. Кроме того, благодаря низко расположенному центру тяжести, электрокресло крайне сложно опрокинуть. Но даже если это произойдет, водителя защитит специальная дуга безопасности. Стоимость внедорожного электрокресла составляет 20 000 долларов (примерно полтора миллиона рублей по текущему курсу).
В начале марта компания Lexus и некоммерческая организация Cerebral Palsy Foundation разработали игрушечную машинку, которая учитывает особенности развития опорно-двигательного аппарата детей с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). Так как у детей с ДЦП не хватит сил повернуть руль, машинку оборудовали джойстиками, с помощью которых можно и управлять машиной, и контролировать разгон.