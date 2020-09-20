В официальном аккаунте в Twitter Ford показал фотографию «заряженного» Bronco и намекнул на то, что тесты таинственного внедорожника идут полным ходом. Вопрос лишь в том, как назовут «заряженный» Bronco — Raptor или Warthog? Почти одновременно с премьерой возрождённого Bronco появились слухи, что экстремальная версия Bronco обязательно появится на свет, однако не будет носить имя Raptor. Совсем недавно Ford зарегистрировал в патентном бюро США торговую марку Warthog, которая, скорее всего, и будет использована для обозначения внедорожника.