В официальном аккаунте в Twitter Ford показал фотографию «заряженного» Bronco и намекнул на то, что тесты таинственного внедорожника идут полным ходом. Вопрос лишь в том, как назовут «заряженный» Bronco — Raptor или Warthog? Почти одновременно с премьерой возрождённого Bronco появились слухи, что экстремальная версия Bronco обязательно появится на свет, однако не будет носить имя Raptor. Совсем недавно Ford зарегистрировал в патентном бюро США торговую марку Warthog, которая, скорее всего, и будет использована для обозначения внедорожника.
В пользу того, что экстремальный Bronco назовут именно «Бородавочником», а не «Хищником», говорит и отсутствие характерной решётки радиатора на прототипах «заряженной» версии внедорожника, которые уже проходят ходовые испытания — как на опубликованном снимке. Какой мотор получит Bronco Raptor/Warthog, пока остаётся загадкой — вероятно, это может быть 3,0-литровый V6 с битурбонаддувом от Ford Explorer ST мощностью 400 лошадиных сил, либо доработанный топовый мотор из нынешней линейки — 2,7-литровый V6.