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15:43

Посмотрите на «голографический» Lamborghini Aventador

Помимо необычной пленки, владелец установил на кузов диодные ленты

В Нью-Йорке нашли один из самых странных Lamborghini Aventador SVJ, кузов которого обтянут голографической пленкой, а пороги и воздухозаборники украшены диодной лентой.

На видео видно, что помимо «голографического» кузова, крышку багажного отсека автомобиля украсили хромированной фиолетовой полосой. При этом владельцу, вероятно, показалось, что его Aventador недостаточно яркий, поэтому поверх пленки он еще установил светодиодные ленты на пороги и боковые воздухозаборники фиолетового цвета, в тон хромированным элементам. Кроме того, фары обтянули атермальной пленкой.

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Модификация Lamborghini Aventador SVJ комплектуется 770-сильным мотором V12, позволяющим ускоряться до «сотни» за 2,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 350 километров в час. Внешне эту версию можно отличить по облегченной выпускной системе с более высоким расположением патрубков, диффузору, сплиттеру и характерному антикрылу омегообразной формы.

В середине октября немецкие полицейские остановили мужчину, который ехал на BMW X5, обтянутом золотой пленкой. По их словам, автомобиль был настолько яркий, что на него буквально было больно смотреть, что создавало сложности для других участников движения. В итоге кроссовер эвакуировали, а от водителя потребовали устранить слишком блестящую оклейку.