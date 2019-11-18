Посмотрите на «голографический» Lamborghini Aventador

В середине октября немецкие полицейские остановили мужчину, который ехал на BMW X5, обтянутом золотой пленкой. По их словам, автомобиль был настолько яркий, что на него буквально было больно смотреть, что создавало сложности для других участников движения. В итоге кроссовер эвакуировали, а от водителя потребовали устранить слишком блестящую оклейку.