У нового электрокара Honda не будет боковых зеркал

Чтобы камеры меньше загрязнялись, их линзы покрыли гидрофобным составом. Корпуса не допускают скопления воды и появления капель. Камеры могут работать в двух режимах: обычном и широкоугольном. В первом обзорность по сравнению с обычными зеркалами улучшается на 10 процентов, во втором — на 50 процентов. Во время движения задним ходом на дисплеях Side Camera Mirror System отображаются динамические линии разметки. Яркость экранов подстраивается автоматически в зависимости от освещения.