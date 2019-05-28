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11:42

У нового электрокара Honda не будет боковых зеркал

Их заменит комплекс Side Camera Mirror System

Европейский офис Honda распространил сообщение, в котором подтвердил, что камеры бокового обзора, установленные вместо традиционных зеркал, станут частью базового оснащения электрокара Honda e. Такое решение в сегменте компактных автомобилей используется впервые.

Разработанная Honda система называется Side Camera Mirror System и состоит из самих камер и двух шестидюймовых дисплеев, интегрированных по краям приборной панели. Honda утверждает, что модули компактные, не выходят за пределы колесных арок, на 90 процентов уменьшают сопротивление воздушному потоку и на 3,8 процента улучшают общую аэродинамику автомобиля. Вдобавок камеры снижают шум ветра при движении.

Демонстрация работы камер бокового обзора Honda e.

Чтобы камеры меньше загрязнялись, их линзы покрыли гидрофобным составом. Корпуса не допускают скопления воды и появления капель. Камеры могут работать в двух режимах: обычном и широкоугольном. В первом обзорность по сравнению с обычными зеркалами улучшается на 10 процентов, во втором — на 50 процентов. Во время движения задним ходом на дисплеях Side Camera Mirror System отображаются динамические линии разметки. Яркость экранов подстраивается автоматически в зависимости от освещения.

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Первым серийным автомобилем с камерами вместо зеркал стал Lexus ES для японского рынка. Кроме того, виртуальные зеркала предлагаются в виде опции для электрического кроссовера Audi e-tron.

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