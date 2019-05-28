У нового электрокара Honda не будет боковых зеркал

Разработанная Honda система называется Side Camera Mirror System и состоит из самих камер и двух шестидюймовых дисплеев, интегрированных по краям приборной панели. Honda утверждает, что модули компактные, не выходят за пределы колесных арок, на 90 процентов уменьшают сопротивление воздушному потоку и на 3,8 процента улучшают общую аэродинамику автомобиля. Вдобавок камеры снижают шум ветра при движении.
Чтобы камеры меньше загрязнялись, их линзы покрыли гидрофобным составом. Корпуса не допускают скопления воды и появления капель. Камеры могут работать в двух режимах: обычном и широкоугольном. В первом обзорность по сравнению с обычными зеркалами улучшается на 10 процентов, во втором — на 50 процентов. Во время движения задним ходом на дисплеях Side Camera Mirror System отображаются динамические линии разметки. Яркость экранов подстраивается автоматически в зависимости от освещения.
Первым серийным автомобилем с камерами вместо зеркал стал Lexus ES для японского рынка. Кроме того, виртуальные зеркала предлагаются в виде опции для электрического кроссовера Audi e-tron.