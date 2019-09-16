Honda решила продавать 10 тысяч электрических хэтчбеков ежегодно

Honda e — ключ к снижению среднего уровня выбросов CO₂ по модельному ряду. Однако чтобы уложиться в нормы 2020 и 2021 года, уверен управляющий директор британского подразделения марки Дейв Ходжеттс, компании необходимо продавать более 10 тысяч автомобилей в год. При этом корректировать объемы продаж предлагается в «режиме реального времени», в зависимости от того, насколько успешно расходятся машины с ДВС и гибриды, чтобы компенсировать их вредные выбросы.

Также компания надеется усилить свои позиции в сегменте B по европейской размерной классификации. После провального хэтчбека Logo у Honda в этом классе остался только Jazz.

Публичный дебют Honda e состоялся на Франкфуртском автосалоне, где компания объявила, что количество предзаказов на электромобиль уже достигло 40 тысяч. Там же была объявлена цена: базовую версию в Германии оценили в 29 470 евро (2,1 миллиона рублей), более мощную Advance с мотором на 113-киловатт (154 силы) — в 32 470 евро (2,4 миллиона рублей).