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17:25

Honda решила продавать 10 тысяч электрических хэтчбеков ежегодно

Ситикар «е» позволит марке закрепиться в сегменте субкомпактов

Компания Honda возлагает большие надежды на электрический хэтчбек Honda e и надеется, что модель позволит ей закрепиться в сегменте субкомпактов — марка фактически ушла из него после прекращения выпуска Logo. Планируемый объем продаж — около 10 тысяч ситикаров ежегодно.

Honda e — ключ к снижению среднего уровня выбросов CO₂ по модельному ряду. Однако чтобы уложиться в нормы 2020 и 2021 года, уверен управляющий директор британского подразделения марки Дейв Ходжеттс, компании необходимо продавать более 10 тысяч автомобилей в год. При этом корректировать объемы продаж предлагается в «режиме реального времени», в зависимости от того, насколько успешно расходятся машины с ДВС и гибриды, чтобы компенсировать их вредные выбросы.

Также компания надеется усилить свои позиции в сегменте B по европейской размерной классификации. После провального хэтчбека Logo у Honda в этом классе остался только Jazz.

Публичный дебют Honda e состоялся на Франкфуртском автосалоне, где компания объявила, что количество предзаказов на электромобиль уже достигло 40 тысяч. Там же была объявлена цена: базовую версию в Германии оценили в 29 470 евро (2,1 миллиона рублей), более мощную Advance с мотором на 113-киловатт (154 силы) — в 32 470 евро (2,4 миллиона рублей).

Заднеприводный Honda e оснащен тяговой батареей емкостью 35,5 киловатт-часа. С помощью скоростных станций ее можно наполнить до 80 процентов за 30 минут. Заявленное время разгона до «сотни» — восемь секунд ровно. Пробег на одной зарядке — 220 километров по измерительному циклу WLTP.