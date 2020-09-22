15:22

Не оправдавший ожидания формульный болид Honda пустят с молотка

За машину планируют выручить до 320 тысяч долларов

Jordan Honda EJ12 2002 года © themarket.co.uk
Лиза Будрина
Аукционный дом The Market пустит с молотка болид Jordan Honda EJ12 2002 года. Текущая ставка составляет 12 850 долларов, однако торги продлятся до 29 сентября, так что стоимость лота многократно увеличится. По предварительным оценкам, болид обойдётся будущему владельцу в 190-320 тысяч долларов (14-24 миллиона рублей).

Этот экземпляр участвовал не в самом удачном сезоне для команды Jordan: в 2002 году пилот Такума Сато завоевал всего два очка, а его напарник Джанкарло Физикелла не финишировал выше пятой строчки. Таким образом, шасси EJ12, разработанное Эгбалом Хамиди на базе EJ11, не оправдало ожиданий.

В длину болид достигает 4,6 метра, в высоту 950 миллиметров, а расстояние между осями составляет три метра. Вес конструкции 600 килограммов. EJ12 подвергся модернизации: формульный трёхлитровый двигатель V10 мощностью 830 лошадиных сил заменили на 520-сильный аналогичного объёма (он использовался в младшей Формуле-3000). С момента последнего ремонта, который был проведён три года назад, болид проехать 500 километров.

Reload
1 / 4

Фото: themarket.co.uk

Одноразовые автодромы: с каких трасс Формула-1 ушла после первой же гонки

В комплекте с болидом идёт гоночный комбинезон команды Jordan образца 2020 года, два комплекта покрышек Michelin для мокрой и сухой трассы, домкраты, набор инструментов и другое оборудование. Из описания на сайте следует, что последние несколько лет болид «гастролировал по Европе, принимая участия в различных автоспортивных мероприятиях», в том числе посетил Фестиваль скорости в Гудвуде в 2016 году.

Всего было собрано пять экземпляров EJ12, два из которых были списаны, один пропал (вероятно, угнан), ещё один выставлен в музее Honda, а последний отправился на аукцион.

Летом этого года RM Sotheby's провёл благотворительные онлайн-торги, в ходе которых с молотка пустили болид Toyota TF109-01. Он был создан для тестовых заездов перед сезоном 2009 года, который стал последним для японской марки в Формуле-1, и никогда не участвовал в гонках. Вырученные с его продажи средства пошли на борьбу с COVID-19.

Источник: TheMarket.co.uk