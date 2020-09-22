Не оправдавший ожидания формульный болид Honda пустят с молотка

Этот экземпляр участвовал не в самом удачном сезоне для команды Jordan: в 2002 году пилот Такума Сато завоевал всего два очка, а его напарник Джанкарло Физикелла не финишировал выше пятой строчки. Таким образом, шасси EJ12, разработанное Эгбалом Хамиди на базе EJ11, не оправдало ожиданий.

В длину болид достигает 4,6 метра, в высоту – 950 миллиметров, а расстояние между осями составляет три метра. Вес конструкции – 600 килограммов. EJ12 подвергся модернизации: формульный трёхлитровый двигатель V10 мощностью 830 лошадиных сил заменили на 520-сильный аналогичного объёма (он использовался в младшей Формуле-3000). С момента последнего ремонта, который был проведён три года назад, болид проехать 500 километров.