Не оправдавший ожидания формульный болид Honda пустят с молотка

Этот экземпляр участвовал не в самом удачном сезоне для команды Jordan: в 2002 году пилот Такума Сато завоевал всего два очка, а его напарник Джанкарло Физикелла не финишировал выше пятой строчки. Таким образом, шасси EJ12, разработанное Эгбалом Хамиди на базе EJ11, не оправдало ожиданий.
В длину болид достигает 4,6 метра, в высоту – 950 миллиметров, а расстояние между осями составляет три метра. Вес конструкции – 600 килограммов. EJ12 подвергся модернизации: формульный трёхлитровый двигатель V10 мощностью 830 лошадиных сил заменили на 520-сильный аналогичного объёма (он использовался в младшей Формуле-3000). С момента последнего ремонта, который был проведён три года назад, болид проехать 500 километров.
Фото: themarket.co.uk
В комплекте с болидом идёт гоночный комбинезон команды Jordan образца 2020 года, два комплекта покрышек Michelin для мокрой и сухой трассы, домкраты, набор инструментов и другое оборудование. Из описания на сайте следует, что последние несколько лет болид «гастролировал по Европе, принимая участия в различных автоспортивных мероприятиях», в том числе посетил Фестиваль скорости в Гудвуде в 2016 году.
Всего было собрано пять экземпляров EJ12, два из которых были списаны, один пропал (вероятно, угнан), ещё один выставлен в музее Honda, а последний отправился на аукцион.
Летом этого года RM Sotheby's провёл благотворительные онлайн-торги, в ходе которых с молотка пустили болид Toyota TF109-01. Он был создан для тестовых заездов перед сезоном 2009 года, который стал последним для японской марки в Формуле-1, и никогда не участвовал в гонках. Вырученные с его продажи средства пошли на борьбу с COVID-19.