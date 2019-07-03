Honda запатентовала электрический спорткар

Также можно заметить, что у машины нет видимых дверных ручек и боковых зеркал. Не исключено, что компания использует технологию Side Camera Mirror System, которую ранее опробовали на Honda e: вместо зеркал по бокам от автомобиля установят камеры, изображение с которых выводится на два шестидюймовых дисплея по краям приборной панели. Преимущество Side Camera Mirror System заключается в том, что модули настолько компактные, что не выходят за пределы колесных арок, на 90 процентов уменьшают сопротивление воздушному потоку и на 3,8 процента улучшают общую аэродинамику автомобиля.