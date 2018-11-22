Honda начала тестирование нового электрокара

О прошлогоднем прототипе напоминают общие пропорции кузова, круглые фары, лючок зарядного порта на капоте и широкоформатная приборная панель в салоне. У хэтчбека теперь пять дверей вместо трех, но ручки все также сделаны заподлицо. Двери на товарной версии открывается по ходу движения, а не против, как это сделано на концептуальном Urban EV.