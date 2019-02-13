Honda показала дизайн интерьера нового электрокара

Первые фотографии ходовых прототипов нового электрокара появились в ноябре прошлого года. У машины схожие с Urban EV пропорции кузова, круглые фары, лючок зарядного порта на капоте. При этом в серию, очевидно, пойдет более практичный, пятидверный вариант.

Концепт Urban EV представили в сентябре 2017 года. Данных о его силовой установке производитель не раскрыл. В салоне шоу-кара установили огромную приборную панель, а также оснастили его виртуальным консьержем, который распознает эмоции и способен давать рекомендации по вождению. Кнопку вызова персонального помощника можно увидеть и на фотографии интерьера прототипа.