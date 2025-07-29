Honda показала электрический микрокар N-One e:На полном заряде аккумулятора он способен проехать до 270 километров
N-One e: — электрокар с угловатым кузовом, высокой крышей и оригинальными круглыми фарами по бокам фальш-панели спереди. Под последней скрывается разъем для зарядки батареи.
Honda пока умолчала о многих характеристиках, но длина автомобильчика наверняка не превышает максимальных для кей-каров 3400 миллиметров.
я выбрал вместо рекламы.
Салон оформлен скромно, причем с множеством физических элементов управления и «шайбой», регулирующей громкость аудиосистемы. Задние сиденья складываются в пропорции 50:50.
«Фишка» N-One e: — технология V2L (Vehicle to Load), позволяющая использовать автомобиль для питания любых электрических устройств. Также интересным штрихом стал индикатор заряда аккумулятора, расположенный на передней панели.
Honda озвучила только пробег при полностью заряженной батарее — 270 километров. Единственный электродвигатель N-One e:, вероятно, выдает не более 64 лошадиных сил, что опять же продиктовано классом.
Ранее Honda показала еще одну маломощную новинку для города — квадроцикл для курьеров eQuad. На одном заряде он проезжает до 37 километров, оснащается системой рекуперации и съемными аккумуляторными блоками Mobile Power Pack. Продавать eQuad, в отличие от N-One e:, планируют и в США, где наладят производство.