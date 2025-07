Honda показала электрический микрокар N-One e:

На полном заряде аккумулятора он способен проехать до 270 километров

Дебютировал самый маленький электрокар Honda. Компания представила серийную версию электрического кей-кара N-One e:, в основу которого лег бензиновый N-One. Автомобильчик отличается от топливного «донора» оригинальной внешностью и салоном, а также, несмотря на свои скромные габариты, может играть роль источника энергии для внешних электроприборов. Продажи в Японии стартуют в сентябре, после чего N-One e: отправится в Европу на автосалон IAA Mobility 2025.