Honda оказалась в центре крупного судебного скандала

Это уже вторая попытка истцов добиться справедливости. Первоначальный иск был подан в 2024 году, но в 2025 году судья его отклонил, посчитав проблему исключительно косметической, не влияющей на функциональность автомобилей.

Однако теперь истцы переработали претензии и вновь подали иск. В обновлённой версии утверждается, что отслаивающаяся краска может нанести вред структурной целостности кузова.

Согласно документам, Honda знала о проблемах с белой краской как минимум с 2012 года, но умышленно скрывала этот дефект от покупателей при продаже новых машин.

В иске перечислены следующие модели Acura MDX, Honda Odyssey, Honda Pilot, Honda Fit, Honda HR-V.

На этот раз суд встал на сторону владельцев, отметив, что отсчёт срока исковой давности начинается с момента, когда владелец впервые заметил проблему, а не с даты покупки автомобиля. Дело будет пересмотрено.

