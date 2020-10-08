Пикап Honda Ridgeline получил новое лицо

Грузоподъемность «Риджлайна» составляет 717 килограммов, максимальная масса буксируемого прицепа — 2268 килограммов. В грузовую платформу помещается листы фанеры и гипсокартона шириной до 1,2 метра. Дверца может открываться вбок и вниз и выдерживает динамическую нагрузку в 136 килограммов. Под полом багажника есть отсек In-Bed Trunk; в стенки встроены внешние динамики In-Bed Audio.

Цены на обновлённый Honda Ridgeline ещё не объявлены. Нынешний стоит от 33 900 долларов, что соответствует 2,64 миллиона рублей.