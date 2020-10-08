Пикап Honda Ridgeline получил новое лицо

Обновленный Honda Ridgeline заметно преобразился. В первую очередь это заслуга полностью другого передка. Все металлические штамповки и пластиковые детали до передних стоек — новые, в том числе капот, крылья с квадратными арками и светодиодные фары. Отделка перемычки между оптикой зависит от исполнения: на Sport и Black Edition она глянцево-черная, на RTL и RTL-E хромированная. Иной бампер с широкими прорезями по бокам улучшает аэродинамику.
Всем «Риджлайнам» полагаются 18-дюймовые колеса, а за доплату — пакет HPD Package. В него входят другая решетка радиатора, накладки на колёсные арки из черного пластика, колеса бронзового цвета и специальная графика на боковинах грузовой платформы. В салоне между тем изменений не так много: это улучшенная мультимедиа Display Audio, новые варианты обивки сидений, плюс акценты на передней панели, руле и центральной консоли для версий Sport, RTL и RTL-E.
В технике же отличий от дорестайлинга нет. Пикап предлагается исключительно с атмосферным V6 3.5 (284 силы, 355 Нм) и девятидиапазонным автоматом (его начали ставить на модель в 2019-м). Базовые грузовички идут с передним приводом, а топовые версии могут похвастаться полноприводной трансмиссией i-VTM4, как на Pilot, способной перебрасывать момент не только между осями, но и задними колёсами.
Грузоподъемность «Риджлайна» составляет 717 килограммов, максимальная масса буксируемого прицепа — 2268 килограммов. В грузовую платформу помещается листы фанеры и гипсокартона шириной до 1,2 метра. Дверца может открываться вбок и вниз и выдерживает динамическую нагрузку в 136 килограммов. Под полом багажника есть отсек In-Bed Trunk; в стенки встроены внешние динамики In-Bed Audio.
Цены на обновлённый Honda Ridgeline ещё не объявлены. Нынешний стоит от 33 900 долларов, что соответствует 2,64 миллиона рублей.