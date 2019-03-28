В России начались продажи обновленного Honda Pilot

Рестайлинговый Honda Pilot продается в США с августа прошлого года, и там кроссовер немного больше отличается от дорестайлингового, чем в России. У наших «Пилотов» изменился передний бампер, решетка радиатор, колеса, появились хромированные элементы декора. Однако большой кроссовер по-прежнему оснащается линзованными фарами со светодиодным ближним светом, а не многосегментной LED-оптикой.
Двигатель тоже прежний: 3,0-литровый атмосферный V6 мощностью 249 лошадиных сил (294 Нм), способный на малых нагрузках отключать половину цилиндров. Коробка — шестидиапазонный «автомат», хотя в США модель доступна с девятидиапазонной трансмиссией. Привод — полный iVTM-4 (одна из версий «акуровского» SH-AWD) — дополнен системой контроля тяги ITM с четырьмя режимами работы: обычным, для снега, песка и грязи.
Список оборудования начальной комплектации Honda Pilot включает: обогрев зоны покоя стеклоочистителей, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, камеру заднего вида, круиз-контроль, аудиосистему с семью динамиками и активным шумоподавлением.
Среди конкурентов Pilot — трехрядные Chevrolet Traverse (от 3 390 000 рублей), Volkswagen Teramont (от 2 949 000 рублей) и Toyota Highlander (от 3 501 000 рублей).