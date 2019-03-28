В России начались продажи обновленного Honda Pilot

Рестайлинговый Honda Pilot продается в США с августа прошлого года, и там кроссовер немного больше отличается от дорестайлингового, чем в России. У наших «Пилотов» изменился передний бампер, решетка радиатор, колеса, появились хромированные элементы декора. Однако большой кроссовер по-прежнему оснащается линзованными фарами со светодиодным ближним светом, а не многосегментной LED-оптикой.