Широта размаха

Месяц с Honda CR-V позади: вместе мы пережили снегопады, морозы, перегрев муфты полного привода (исключительно в испытательных целях!) и глюки мультимедийной системы. С автомобилем пора попрощаться, но прежде надо ответить на два главных вопроса: почему так мало покупателей обращают на этого «японца» внимание – и готов ли я обменять свои кровно заработанные именно на такую машину?

На самом деле, вопросы не такие простые, как может показаться на первый взгляд. Как мы уже выяснили в первой части теста, Honda CR-V обладает мегапросторным вторым рядом сидений и комфортной подвеской. Это должно обрадовать людей семейных, а абсолютно не драйвовый характер гарантированно отпугнет тех, кому от машины нужно нечто большее, чем сантиметры и литры объема. Увы, но у кроссовера нет ни яркого характера, ни какой-нибудь запоминающейся фишки. И это проблема.

«Хонда» словно это чувствует и пытается убедить тебя, что и у ее навалом всяких модных штучек. Вот, например, одна-единственная сенсорная кнопка регулировки громкости на руле. Не очень удобная штука, которая появилась тут непонятно зачем — словно она давно валялась у «Хонды» на складе без дела, и ее нужно было куда-то наконец поставить. Эту кнопку частенько задеваешь рукой просто при повороте руля, из-за чего громкость может резко скакнуть вверх или упасть до нуля. Слава богу, ее «сенсорность» можно отключить через меню, превратив в обычную физическую клавишу – что и произошло буквально на второй день пользования машиной.

Или вот возьмем проекционный дисплей — тоже вроде как современная штука. Но данные о скорости, оборотах мотора и подсказки навигации (комбинировать информацию можно с помощью отдельной кнопки на руле) выводятся всего лишь на большое стеклышко, выдвигающееся за приборной панелью.

проехала Honda CR-V за месяц теста

Во-первых, от подобного решения уже отказались почти все производители – информацию нынче принято проецировать прямо на лобовое стекло. А во-вторых, маленькие циферки видны не на фоне дороги, как это должно быть, а на фоне «дворников» или капота – и даже регулировка показаний по высоте не спасает ситуацию. То есть взгляд все равно приходится опускать вниз, почти к самой панели приборов.

Еще одна чисто «хондовская» фишка — это камера в боковом зеркале, которая тоже остается лишь игрушкой. Ее огромный плюс в том, что она не пачкается от слова совсем — ни в дождь, ни в слякоть, ни в снегопад (если бы так же была сделана камера заднего вида, то цены бы не было японским инженерам).

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Проекционный дисплей Honda CR-V. Вместо шкалы тахометра можно вывести подсказки навигации или оставить только данные о скорости Камера в правом зеркале включается вместе с поворотником или отдельной кнопкой на рычажке Камера утоплена глубоко и не пачкается Картинка с камеры на правом зеркале Сенсорную клавишу громкости можно отключить Для дистанционного запуска мотора на ключе предусмотрена отдельная кнопка

Боковая камера, по задумке, должна показывать то, что происходит в мертвой зоне справа, но на практике пользоваться этим не удобно. Дисплей на центральной консоли, куда выводится изображение, находится на разной высоте с зеркалом заднего вида, и взгляд приходится перефокусировать — то есть смотреть либо на картинку с камеры, либо в само зеркало. Использовать и то, и другое — неудобно и слишком долго, а забыть про зеркало и полностью довериться камере мешают все привычки, выработанные за годы вождения.

Еще одна особенность CR-V — заводская система дистанционного запуска двигателя, которая есть во всех комплектациях, кроме базовой. Только из-за нее я ворчу, что лобовое стекло греется не по всей площади, а только в зоне покоя дворников: при запуске включается обдув стекла, а также обогревы руля и сидений. Все это работает 10 минут — потом двигатель автоматически глушится. Здорово, когда зимой приходишь в уже в теплый автомобиль (в «плюсовую» погоду запустится только климат-контроль в режиме рециркуляции), но запуск у меня срабатывал через раз, а возможности вручную выставить время начала прогрева через мультимедийку у CR-V нет.

Вот еще несколько странностей Honda CR-V: датчики бесконтактного доступа есть только в передних ручках, центральные дефлекторы системы вентиляции не закрываются, функция памяти запоминает только положение кресел, но не зеркал заднего вида, отсутствует лючок для длинномеров или омыватели фар… И таких мелочей у кроссовера навалом, что, понятное дело, играет совсем не в его пользу.

И, в принципе, с этими мелочами можно было бы смириться, но тут ты вспоминаешь про цену и расстраиваешься окончательно: 2 489 900 рублей за такую же машину как у нас — с мотором 2.4 и в топовой комплектации.

такой расход показал CR-V за месяц теста

Конечно, можно отказаться от специфического проекционного дисплея, люка и сабвуфера и сэкономить 140 тысяч рублей, но и 2,3 миллиона рублей в случае с CR-V, увы, не кажутся подарком. А если лишить себя кожаной отделки салона, навигации, электроприводов сидений и крышки багажника, а также просто обязательного в нашем климате подогрева руля, то можно отдать «всего» 2 209 900 рублей. Дешевле машин с мотором 2.4 нет, а рассматривать к покупке кроссовер с двухлитровым двигателем, который будет еще медленнее, точно не хочется.

Теперь давайте попробуем подобрать CR-V конкурентов с похожим оснащением и схожими по мощности силовыми установками.

Конкуренты Honda CR-V

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Первый автомобиль, который приходит на ум — Mazda CX-5. Кроссовер со 194-сильным мотором 2.5 обойдется минимум в 1 849 000 рублей, а с пакетом опций, в который войдет подогрев руля и электропривод крышки багажника, стоимость увеличится до 1 927 500 рублей. Комплектация побогаче с подогревом задних сидений и адаптивными фарами обойдется в 2 023 000 рублей. За вариант с проекционным дисплеем, аудиосистемой Bose и полным фаршем систем безопасности придется отдать 2 179 600 рублей. Самая дорогая машина стоит 2 213 600 — на 276,3 тысячи рублей дешевле CR-V. Toyota RAV4 со 180-сильным мотором в комплектации «Престиж» со светодиодными фарами, кожаным салоном, обогревом руля и задних сидений, электроприводом двери багажника, а также мультимедийной системой с «Яндекс.Навигатором» и встроенным модемом с предоплаченным трафиком на один год будет стоить 2 112 000 рублей. Самая дорогая машина с этой силовой установкой обойдется в 2 209 000 рублей — на 280,9 тысячи рублей дешевле «Хонды». VW Tiguan, который со 150-сильным мотором и шестиступенчатым «автоматом» будет быстрее почти 200-сильной «Хонды», стоит от 1 986 900 рублей за версию с электроприводом крышки багажника, цифровой приборной панелью, подогревом задних сидений, камерой заднего вида с омывателем и трехзонным климатом. За 2,1 миллиона можно получить машину, оснащенную креслами с массажем, автопарковщиком, круговым видеообзором, навигацией и аудиосистемой с 8 динамиками. 180-сильная машина, которая набирает «сотню» за 7,7 секунды, в топовой версии Highline стоит от 2 159 000 рублей, а дизельный — от 2 069 000 рублей. Kia Sportage со 150-сильным атмосферником, «автоматом» и таким же, как у Honda CR-V, «овощным» характером с 11,6 секунды до «сотни» обойдется минимум в 1,57 миллиона рублей. Автомобиль с ксеноновыми фарами, камерой заднего вида, парктрониками, отделкой салона кожей и тканью будет стоить 1 779 900 рублей, а топовая машина, где будет даже вентиляция кресел — 2 029 900 рублей. Кроссовер со 177-сильным турбомотором и в единственной богатой версии GT Line оценивается в 2 034 900 рублей, а за 2 149 900 можно взять самый навороченный Sportage со 185-сильным дизелем,где будет даже панорамная крыша и автопарковщик. Ford Kuga со 182-сильным турбомотором объемом 1,5 литра, который может работать на 92-бензине, обойдется минимум в 1 869 000 рублей. Причем у такой машины, как и у «Хонды», в оснащение уже включен дистанционный запуск двигателя. Самый дорогой вариант стоит 2 069 000 рублей. Самый доступный вариант из всех, правда, кроссовер с этим двигателем, как мы выяснили ранее, стремиться разорить владельца на заправке.

Изучив прайс-листы, становится понятно, что цена — главная проблема этой машины. Каждый из конкурентов оказывается дешевле, ничем не уступая ни в оснащении, ни в технологиях, ни в мощности силовых установок. И вообще, за 2,5 миллиона рублей можно подумать о машине побольше, причем тоже не в самой бедной комплектации. Например, Kia Mohave, Hyundai Grand Santa Fe, Toyota Fortuner, Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. В общем, в этой ценовой категории есть из чего выбрать.

Тогда, может, «японец» уделает всех по стоимости владения? Давайте посчитаем.

Традиционно, мы выясняем сколько придется потратить на содержание машины в год мужчине в возрасте старше 22 лет, со стажем вождения больше трех лет, если за этот срок он проезжает минимум 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше. Техобслуживание на CR-V нужно проходить каждые 15000 километров или раз в год. Гарантия — три года или 100 000 километров пробега.

Расходы владельца Honda CR-V в первый год эксплуатации

— ОСАГО 13 100 р. Каско 140 000 р. Транспортный налог 9300 р. ТО 11 000 р. Топливо 98 560 р. Итого 271 960 р. Километр пробега (только топливо) 4,9 р. Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) 13,6 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) 6,6 р.

Увы, но тут Honda CR-V тоже оказывается в проигрыше: машиной, как оказалось, дороже владеть, чем более драйвовыми Mazda CX-5 и Ford Kuga — 224,3 тысячи и 260,6 тысячи рублей соответственно. Более того, «японец» оказался дороже даже премиального MINI Cooper S Countryman — 244,2 тысячи рублей.

Что же заставило бы меня переплатить и выбрать именно «Хонду», отбросив как более продвинутых конкурентов, так и машины покрупнее? Ее явные плюсы — комфортное шасси, просторный салон и, если верить различным американским исследованиям (CR-V собирается в США и пользуется там огромным спросом), надежность. Совсем недавно издание Consumer Report включило кроссовер в рейтинг машин, способных проехать 320 000 километров почти без поломок. И в это охотно веришь: «Хонды» CR-V предыдущих поколений у моих знакомых до сих пор бегают без единой проблемы.

Но стоит ли все это 200-300 тысяч рублей переплаты? Если вам хочется иметь ту самую «Хонду» из прошлого, которая отличалась ярким и озорным характером, то точно нет, а вот сочетание надежности и незаезженности на дорогах кому-то может показаться в CR-V интересным. Я же, пожалуй, продолжу искать свой идеал дальше. \m

Honda CR-V Нравится Дизайн, настройки подвески и комфорт He нравится Мультимедийка, расход топлива и цена Вердикт Он неплох, но цена убивает все 2356 см³, L4, 186 л.с., 244 Нм Вариатор 0-100 км/ч — 10,2, 190 км/ч 1586 кг

Технические характеристики Honda CR-V

- Тип двигателя Бензиновый R4 Рабочий объем 2356 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 186/6400 Макс. момент, Нм/об/мин 244/3900 Тип привода Полный Трансмиссия Вариатор Передняя подвеска Независимая McPherson Задняя подвеска Независимая, многорычажная Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади Габариты (ДхШхВ), мм 4586 x 1855 x 1689 Колесная база, мм 2660 Макс. скорость, км/час 190 Разгон 0-100 км/ч, с 10,2 Расход топлива (комб.), л/100 км 7,8 Объем багажного отделения, л 522 Объем топливного бака, л 57 Масса, кг 1586 Дорожный просвет, мм 208 Цена, рублей от 2 189 900

Иллюстрации: Кирилл Калапов