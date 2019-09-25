Honda сделала из CR-V новый кроссовер

Honda Breeze внешне очень сильно отличается от CR-V, хотя в профиль опознать донора несложно. Дизайн передней части кузова отсылает к седанам Accord и Inspire, а также кросс-купе Avancier, а вот сзади есть некое сходство с BMW: «трешкой» в кузове G20 и X4. Начинка — такая же, как у обычного CR-V: «турбочетверка» 1.5 (193 сил и 243 Нм момента) и гибрид i-MMD (215 сил и 315 Нм момента).