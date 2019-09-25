Honda сделала из CR-V новый кроссовер

Honda Breeze внешне очень сильно отличается от CR-V, хотя в профиль опознать донора несложно. Дизайн передней части кузова отсылает к седанам Accord и Inspire, а также кросс-купе Avancier, а вот сзади есть некое сходство с BMW: «трешкой» в кузове G20 и X4. Начинка — такая же, как у обычного CR-V: «турбочетверка» 1.5 (193 сил и 243 Нм момента) и гибрид i-MMD (215 сил и 315 Нм момента).
В оснащение Honda Breeze входят светодиодные фары, медиакомплекс Honda Connect второго поколения и набор систем безопасности Honda Sensing. Правда, последние два предлагаются в качестве опции.
Цена новинки — 180 000 юаней, что эквивалентно 1,62 миллиона рублей.
В России Honda CR-V стоит минимум 2 134 900 рублей, а самый дорогой вариант обойдется в 2 689 900 рублей. Двигатели — только «атмосферники»: 2.0 (150 сил и 189 Нм момента) и 2.4 (186 сил и 244 Нм момента). Коробка — вариатор. В следующем году на наш рынок выйдет рестайлинговый кроссовер, который накануне дебютировал в США.