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15:39

Honda сделала из CR-V новый кроссовер

Новинка будет продаваться в Китае под именем Breeze

© autohome.com.cn
Совместное предприятие GAC Honda представило в Китае новый кроссовер Breeze. Модель представляет собой перелицованную версию обычного CR-V, который выпускает другое СП — Dongfeng Honda.

Honda Breeze внешне очень сильно отличается от CR-V, хотя в профиль опознать донора несложно. Дизайн передней части кузова отсылает к седанам Accord и Inspire, а также кросс-купе Avancier, а вот сзади есть некое сходство с BMW: «трешкой» в кузове G20 и X4. Начинка — такая же, как у обычного CR-V: «турбочетверка» 1.5 (193 сил и 243 Нм момента) и гибрид i-MMD (215 сил и 315 Нм момента).

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В оснащение Honda Breeze входят светодиодные фары, медиакомплекс Honda Connect второго поколения и набор систем безопасности Honda Sensing. Правда, последние два предлагаются в качестве опции.

Цена новинки — 180 000 юаней, что эквивалентно 1,62 миллиона рублей.

В России Honda CR-V стоит минимум 2 134 900 рублей, а самый дорогой вариант обойдется в 2 689 900 рублей. Двигатели — только «атмосферники»: 2.0 (150 сил и 189 Нм момента) и 2.4 (186 сил и 244 Нм момента). Коробка — вариатор. В следующем году на наш рынок выйдет рестайлинговый кроссовер, который накануне дебютировал в США.