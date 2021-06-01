Раскрыты сроки появления серийного Honda Sports EV

Honda e, который уже продается в некоторых странах, оснащен батареей емкостью 35,5 киловатт-часа, которая питает электромотор (доступны две версии мощностью 136 или 154 лошадиных силы). Заявленное время разгона с места до «сотни» — восемь секунд, а пробег на одной зарядке составляет 220 километров по циклу WLTP.
Honda
Что же касается Sports EV, то еще в 2017 году ему были обещаны «функции искусственного интеллекта», а компактность электромобиля в Honda считают одним из конкурентных преимуществ.
Ранее сообщалось, что Honda намерена завершить продажи бензиновые и дизельных автомобилей в Европе в 2022 году: на местном рынке останутся только гибриды и электрокары.
Решение Honda заблаговременно избавить европейский модельный ряд от традиционных ДВС продиктовано готовящимися запретами. Уже через 10 лет Великобритания, Германия, Ирландия и Нидерланды планируют полностью отказаться от бензиновых и дизельных машин, а в 2040 этот список пополнит Франция. Раньше всех запрет введут в Норвегии – в 2025 году.