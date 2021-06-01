Раскрыты сроки появления серийного Honda Sports EV

Что же касается Sports EV, то еще в 2017 году ему были обещаны «функции искусственного интеллекта», а компактность электромобиля в Honda считают одним из конкурентных преимуществ.

Ранее сообщалось, что Honda намерена завершить продажи бензиновые и дизельных автомобилей в Европе в 2022 году: на местном рынке останутся только гибриды и электрокары.