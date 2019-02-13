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17:05

Студенты придумали для «Хонды» электрический микропикап

Автомобиль дебютирует в Женеве

Команда из тринадцати студентов туринского отделения Европейского Института Дизайна (IED) разработала для Honda компактный электрический пикап Tomo. Постройкой полноразмерного прототипа машины займется инжиниринговая фирма EDAG Italia, а его дебют состоится весной на автосалоне в Женеве.

Разработка дизайна пикапа стала дипломной работой для студентов, получающих образование по программе Master in Transportation Design. Перед ними стояла задача придумать идеальный автомобиль для молодежи на ближайшие шесть лет — своеобразный гаджет на колесах в практичном кузове и с электрической силовой.

Tomo — транскрипция японского иероглифа 友, что в переводе означает «друг».

Автором основной концепции дизайна экстерьера стал мексиканец Рикардо Алехандро Кампос Ортега, а интерьера — Рудракш Банерджие из Индии. Курировал проект шеф-дизайнер Automobili Pininfarina Лука Богоньо.

Также в Женеве Honda покажет приближенный к серии прототип нового массового электрокара, основанного на концерте Urban EV 2017 года. Машина получил широкоформатную приборную панель и камеры вместо боковых зеркал.

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