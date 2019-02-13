Студенты придумали для «Хонды» электрический микропикап

Разработка дизайна пикапа стала дипломной работой для студентов, получающих образование по программе Master in Transportation Design. Перед ними стояла задача придумать идеальный автомобиль для молодежи на ближайшие шесть лет — своеобразный гаджет на колесах в практичном кузове и с электрической силовой.