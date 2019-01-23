Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Концепт Honda Urban EV дебютировал в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Шоу-кар построили на специально разработанный для электрических моделей платформе, но детальной информации ни о ней, ни о силовой установке не сообщили. Частью Urban EV стал виртуальный консьерж, который распознает эмоции и способен давать рекомендации по вождению.