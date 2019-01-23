Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Судя по изображению, электрический прототип сохранит общий стиль концепта Urban EV, лючок зарядного порта на капоте и камеры вместо боковых зеркал. Они были и на тестовой машине, фотографии которой попали в Сеть осенью прошлого года. Легально оснащать камерами серийные машины пока можно только в Японии.
Новый электрокар станет частью стратегического плана Honda по электрификации европейской линейки. Компания уже отказалась от дизельного CR-V в пятом поколении кроссовера, место которого занял гибрид. К 2025 году продажи гибридов и батарейных машин должны составит ⅔ от общего объема.
Концепт Honda Urban EV дебютировал в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Шоу-кар построили на специально разработанный для электрических моделей платформе, но детальной информации ни о ней, ни о силовой установке не сообщили. Частью Urban EV стал виртуальный консьерж, который распознает эмоции и способен давать рекомендации по вождению.