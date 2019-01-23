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12:20

Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

За основу машины возьмут концепт Urban EV 2017 года

Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара. Как будет выглядеть автомобиль, основанный на концепте Urban EV 2017 года, японский производитель продемонстрировал на раннем эскизе. Рыночный дебют серийной машины состоится до конца этого года.

Судя по изображению, электрический прототип сохранит общий стиль концепта Urban EV, лючок зарядного порта на капоте и камеры вместо боковых зеркал. Они были и на тестовой машине, фотографии которой попали в Сеть осенью прошлого года. Легально оснащать камерами серийные машины пока можно только в Японии.

Новый электрокар станет частью стратегического плана Honda по электрификации европейской линейки. Компания уже отказалась от дизельного CR-V в пятом поколении кроссовера, место которого занял гибрид. К 2025 году продажи гибридов и батарейных машин должны составит ⅔ от общего объема.

Honda Urban EV

Концепт Honda Urban EV дебютировал в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Шоу-кар построили на специально разработанный для электрических моделей платформе, но детальной информации ни о ней, ни о силовой установке не сообщили. Частью Urban EV стал виртуальный консьерж, который распознает эмоции и способен давать рекомендации по вождению.

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