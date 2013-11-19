"Хонда" выбрала название для самого маленького кроссовера

Самый маленький кроссовер компании Honda, дебют которого состоится на открывающемся 20 ноября автосалоне в Токио, будет именоваться CR-U, сообщает издание Car Dekho. Прежде предполагалось, что японцы возродят для новой модели название HR-V.

Новый вседорожник разделит платформу с компактвэном Fit последнего поколения. По одним данным, моторная гамма новинки включит в себя 1,4-литровый бензиновый мотор, отдача которого составит около 100 лошадиных сил, а также дизельные агрегаты 1.0 и 1.2. По другой информации, ожидается появление бензинового мотора 1.5 семейства i-VTEC, а также 1,6-литрового агрегата на "тяжелом топливе", которым комплектуется, например, Civic.

Ранее в интернет попали патентные изображения самого маленького кроссовера Honda. После их публикации стало понятно, что в дизайне модели сохранится ряд элементов от концепт-кара Urban SUV, дебютировавшего в январе в Детройте, но она также получит ряд стилистических решений от CR-V текущего поколения. Они прослеживаются, в частности, в форме бокового остекления и переднего бампера.

Серийное производство нового кроссовера "Хонда" начнет в 2014 году. Вседорожник будет представлен на российском рынке.