Honda решила отказаться от дизелей

Как сообщает Automotive News, от дизельных автомобилей марка рассчитывает отказаться к 2021 году, когда текущий Civic заменит новая модель. Производитель планирует, что через семь лет примерно две трети машин, продаваемых на европейском рынке, будут оснащаться электрифицированными силовыми установками.

Первой массовой моделью, которую «Хонда» намерена предлагать без дизеля, станет кроссовер CR-V. К марту модель начнут продавать с полноценной гибридной силовой установкой, которая дополнит линейку с обычным 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем. В компании рассчитывают, что именно на гибрид придется половина спроса – всего марка планирует продавать в Европе 60 тысяч CR-V ежегодно.

На данный момент дизели предлагаются для европейских версий Honda Civic и HR-V. 1,6-литровый мотор на «тяжелом топливе» также можно встретить на кроссовере CR-V, который продается в Индии, Таиланде и Филиппинах.