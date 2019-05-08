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10:49

Honda раскрыла имя нового электрокара

Новинка построена на специально разработанной заднеприводной платформе

Первая электрическая модель Honda, построенная на специально разработанной для неё заднеприводной платформе, получит название Honda e. На ситикар компания получила уже более 22 тысяч предзаказов.
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Как будет выглядеть новинка Honda показала сначала на концепт Urban EV, а затем на примере прототипа e Prototype. Автомобиль приводит в движение электромотор, установленный за задней оси. Емкость батареи пока не сообщается. Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.

Среди особенностей e Prototype: камеры вместо боковых зеркал, панорамное лобовое стекло, LED-фары, закрытые стеклянной накладкой и отображающие статус зарядки и сиденья с отделкой под меланжевую ткан. На передней панели установлены пять дисплеев: экраны камер бокового обзора, цифровая приборка и два «монитора» бортовой информационно-развлекательной системы.

Согласно плану Electric Vision, представленному на автосалоне в Женеве весной этого года, к 2025-му ⅔ европейских продаж Honda будет приходиться на обычные и подключаемые гибриды, электромобили, а также модели с силовыми установками на водородных топливных элементах.

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