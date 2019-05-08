Honda раскрыла имя нового электрокара

Как будет выглядеть новинка Honda показала сначала на концепт Urban EV, а затем на примере прототипа e Prototype. Автомобиль приводит в движение электромотор, установленный за задней оси. Емкость батареи пока не сообщается. Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.

Среди особенностей e Prototype: камеры вместо боковых зеркал, панорамное лобовое стекло, LED-фары, закрытые стеклянной накладкой и отображающие статус зарядки и сиденья с отделкой под меланжевую ткан. На передней панели установлены пять дисплеев: экраны камер бокового обзора, цифровая приборка и два «монитора» бортовой информационно-развлекательной системы.