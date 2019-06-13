Honda рассказала о заднеприводном электрохэтчбеке с идеальной развесовкой

Хэтчбек построен на новой платформе, которая до этого ни разу не использовалась на моделях Honda. Модель имеет идеальную развесовку по осям – 50:50. Это было достигнуто за счет того, что блок литий-ионных аккумуляторов расположен в пределах колесной базы. Кроме того, детали шасси из алюминия, полностью независимую подвеску и единственный электромотор, установленный на задней оси.

Емкость аккумулятора, оснащенного жидкостным охлаждением, составляет 35,5 киловатт-часа. Без подзарядки машина может проехать около 200 километров. От станций быстрой зарядки батарею на 80 процентов можно «заправить» за полчаса.