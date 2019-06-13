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19:39

Honda рассказала о заднеприводном электрохэтчбеке с идеальной развесовкой

Компания поделилась подробностями о новой модели

Компания Honda распространила подробности о своем маленьком электрокаре с индексом «e». Продажи машины, как ожидается, начнутся в следующем году.
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Хэтчбек построен на новой платформе, которая до этого ни разу не использовалась на моделях Honda. Модель имеет идеальную развесовку по осям – 50:50. Это было достигнуто за счет того, что блок литий-ионных аккумуляторов расположен в пределах колесной базы. Кроме того, детали шасси из алюминия, полностью независимую подвеску и единственный электромотор, установленный на задней оси.

Емкость аккумулятора, оснащенного жидкостным охлаждением, составляет 35,5 киловатт-часа. Без подзарядки машина может проехать около 200 километров. От станций быстрой зарядки батарею на 80 процентов можно «заправить» за полчаса.

Предварительные заказы на Honda e начали принимать в конце мая. В Европе депозит за машину пока могут внести только жители Великобритании, Германии, Франции и Норвегии. Число заявок на хэтчбек уже превысило 31 тысячу. Первые поставки Honda e клиентам запланированы на весну следующего года.

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