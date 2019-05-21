Открыт прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e

Оформить заявку на автомобиль могут жители Великобритании, Германии, Франции и Норвегии. Заказы начнут формировать позднее, а до этого момента депозит можно беспрепятственно вернуть. Первые поставки Honda e клиентам запланированы на весну следующего года. До начала приема предзаказов интерес к модели проявили более 25 тысяч человек.