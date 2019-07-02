Появились подробности об электрическом хэтчбеке Honda e

Блок батарей имеет жидкостное охлаждение и от терминала постоянного тока заряжается до 80 процентов за 30 минут. Заявленный запас хода — около 200 километров.

Honda отмечает, что сильные стороны новинки — это компактные размеры, короткие свесы, низкий центр тяжести и идеальная статическая развесовка между осями. Радиус разворота — всего 4,3 метра. Вдобавок электрокар оборудован системой Single Pedal Control, аналогичной той, что используется на Nissan Leaf, то есть управлять ускорением и замедлением можно только педалью акселератора.