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12:16

Появились подробности об электрическом хэтчбеке Honda e

Новинка получит 150-сильный электромотор

Компания Honda продолжает раскрывать характеристики новой электрической модели — городского хэтчбека Honda e. Уже известно, что ситикар в базе получит камеры бокового обзора вместо традиционных зеркал, теперь же автопроизводитель решил рассказать о технической начинке.
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В основе Honda e лежит специально разработанная для модели заднеприводная платформа из высокопрочной стали и стойками МакФерсон «по кругу». В качестве силовой установки используется 110-киловаттный электромотор (150 сил и более 300 Нм момента), питающийся от тяговой батареи емкостью 35,5 киловатт-часа. По данным Autocar, время разгона до 60 миль в час (97 километров в час) у Honda e составляет чуть меньше восьми секунд.

Блок батарей имеет жидкостное охлаждение и от терминала постоянного тока заряжается до 80 процентов за 30 минут. Заявленный запас хода — около 200 километров.

Honda отмечает, что сильные стороны новинки — это компактные размеры, короткие свесы, низкий центр тяжести и идеальная статическая развесовка между осями. Радиус разворота — всего 4,3 метра. Вдобавок электрокар оборудован системой Single Pedal Control, аналогичной той, что используется на Nissan Leaf, то есть управлять ускорением и замедлением можно только педалью акселератора.

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Предварительные заказы на Honda e начали принимать в конце мая. В Европе депозит за машину пока могут внести только жители Великобритании, Германии, Франции и Норвегии. Число заявок на хэтчбек уже превысило 31 тысячу. Первые поставки Honda e клиентам запланированы на весну следующего года.

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