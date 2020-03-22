Раскрыт обновлённый китайский премиум-седан на базе Mazda6

В основе Hongqi H5 шасси Mazda6 предыдущего поколения; под капотом 1,8-литровый турбированный двигатель разработки FAW. На текущих версиях седана агрегат выдаёт 178 лошадиных сил, но после рестайлинга отдачу мотора увеличат до 197 лошадиных сил. Новая 1,5-литровая «турбочетвёрка» будет выдавать 169 лошадиных сил.
Hongqi — премиальная марка китайского концерна FAW, которая выпускает лимузины для партийной элиты КНР с 1958 года. Автомобили бренда поступили в свободную продажу только в 2013 году, но в ближайшие пять лет Hongqi планирует представить 21 новинку и нарастить продажи в Поднебесной в шесть раз.
Фото: Обновлённый Hongqi H5
Судя по снимкам из открытой базы китайского Минпромторга, внешних обновлений Hongqi H5 не получит: изменения ограничатся установкой травмобезопасной эмблемы на капоте и новых шильдиков на багажнике, обозначающих тип силового агрегата.
Зато в салоне может появиться цифровая приборная панель, которая заменит традиционные плоские аналоговые шкалы. Также не исключена замена мультимедийного комплекса, но глобальной «цифровизации» в духе флагманского седана H9 ждать не приходится.
Фото: Актуальный Hongqi H5
Официальной информации о трансмиссиях обновлённого Hongqi H5 нет: текущая версия седана продаётся с безальтернативным 6-ступенчатым «автоматом», но после рестайлинга с базовым 1,5-литровым двигателем могут сочетать 7-диапазонный «робот». Привод — на передние колёса.
Китайские СМИ прогнозируют, что появление менее мощного двигателя 1.5 позволит снизить стартовую цену на Hongqi H5 на 10-12 процентов до 130 тысяч юаней (1,46 миллиона рублей). Нынешний седан H5 с двигателем 1.8 продаётся по цене от 146 800 юаней (1,65 миллиона рублей). Для сравнения Mazda6 актуального поколения в Китае можно приобрести за 175 800 юаней (1,98 миллиона рублей).