Раскрыт обновлённый китайский премиум-седан на базе Mazda6

Судя по снимкам из открытой базы китайского Минпромторга, внешних обновлений Hongqi H5 не получит: изменения ограничатся установкой травмобезопасной эмблемы на капоте и новых шильдиков на багажнике, обозначающих тип силового агрегата.

Зато в салоне может появиться цифровая приборная панель, которая заменит традиционные плоские аналоговые шкалы. Также не исключена замена мультимедийного комплекса, но глобальной «цифровизации» в духе флагманского седана H9 ждать не приходится.