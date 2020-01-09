Производитель машин для Компартии Китая выпустил конкурента Mercedes-Benz S-Class

Новая модель марки – седан H9 – позиционируется как самый дорогой и роскошный гражданский автомобиль бренда Hongqi, доступный широкому кругу частных покупателей, а не только членам компартии Китая. На местном рынке машина будет конкурировать с Mercedes-Benz S-Class.
Люксовый Hongqi H9 построен на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя и оснащен пневмоподвеской. В моторной гамме — два наддувных агрегата объемом 2,0 и 3,0 литра и мощностью 252 (380 Нм) и 272 (400 Нм) лошадиные силы соответственно. По предварительной информации, двигатели сопряжены с восьмиступенчатым «роботом».
Дизайн H9 вопреки ожиданиям разработан не экс-стилистом Rolls-Royce Джайлсом Тейлором, которого владеющая «Хунцы» FAW переманила в 2018 году, а собственной командой во главе с Дин Янфэнем.
Фирменный стиль с U-образной решеткой радиатора и узкими фарами на серийном автомобиле используется впервые, а до этого демонстрировался лишь на полноразмерном макете купе и концепте электрического кроссовера E115.
Спустя год после перезагрузки бренда Hongqi концерн FAW объявил о расширении дилерской сети до 271 центра и отчитался о продажах 100 166 автомобилей в 2019-м. В этом году компания планирует реализовать уже 200 000 машин, в 2022-м — 400 000, а в 2025-м — 600 000. Кроме того, в ближайшие годы марка выпустит 21 новую модель и запустит сервис райдшеринга.