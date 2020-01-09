Производитель машин для Компартии Китая выпустил конкурента Mercedes-Benz S-Class

Новая модель марки – седан H9 – позиционируется как самый дорогой и роскошный гражданский автомобиль бренда Hongqi, доступный широкому кругу частных покупателей, а не только членам компартии Китая. На местном рынке машина будет конкурировать с Mercedes-Benz S-Class.

Люксовый Hongqi H9 построен на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя и оснащен пневмоподвеской. В моторной гамме — два наддувных агрегата объемом 2,0 и 3,0 литра и мощностью 252 (380 Нм) и 272 (400 Нм) лошадиные силы соответственно. По предварительной информации, двигатели сопряжены с восьмиступенчатым «роботом».