Новости
Опубликовано 28 августа 2025, 11:27
2 мин.

Hongqi HS7 второго поколения уже в России. Сколько он стоит

Семиместный SUV оснащается двухлитровым наддувным ДВС на 245 сил
Hongqi раскрыла цену нового HS7 для России. Российский офис премиум-марки из Китая объявил о старте продаж среднеразмерного кроссовера HS7 второй генерации. Автомобиль, который в Hongqi называют флагманским внедорожником, россиянам предлагают с семиместным салоном, полным приводом и безальтернативным турбомотором 2.0. Комплектаций две, цены — 4 790 000 и 4 990 000 рублей, однако действительны они лишь в рамках сезонного предложения.
Hongqi HS7
Hongqi HS7
© Hongqi
Мария Руцкая
Мария Руцкая

От бампера до бампера у нового Hongqi HS7 4995 миллиметров, колесная база составляет 2920 миллиметров. В багажнике при сложенных сиденьях второго и третьего ряда уместится до 3117 литров груза, а с поднятыми спинками — 210.

Доступны четыре расцветки экстерьера, которые можно дополнить черной крышей, и четыре варианта оформления салона, в котором применена кожа Nappa, вставки из дерева и тонкая микрофибра.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Hongqi HS7

© Hongqi

В начальном варианте Deluxe кроссовер предлагают с панорамной крышей с люком, приветственной анимацией, трехзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, парктрониками и зеркалом заднего вида с функцией автозатемнения. В салоне — 12,6-дюймовый тачскрин, камера, отсек для беспроводной зарядки, аудиосистема с 10 динамиками и четыре USB-порта.

Читайте на тему:

В более дорогой версии Executive добавлены электрорегулировка рулевой колонки и передних сидений, выдвижные столики для задних пассажиров, функция бесконтактного открывания двери багажника.

Салон украшен глянцевой древесиной, число динамиков аудиосистемы увеличено до 12. Также есть проекционный дисплей, система автоматической парковки, функция контроля безопасного открытия двери и другие продвинутые помощники. Еще одно важное отличие — амортизаторы с интеллектуальной регулировкой демпфирования в подвеске.

Под капотом у HS7 двухлитровый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил (380 Нм крутящего момента). Он работает в связке с восьмидиапазонной автоматической коробкой, разгоняя кроссовер с места до первой «сотни» за 8,8 секунды. Максимальная скорость — 210 километров в час; привод по умолчанию полный.

В июне сообщалось, что производство Hongqi хотят наладить в России, причем помочь китайцам в этом могут КамАЗ, одна из структур «Газпрома» и ФГУП НАМИ. Выпускать китайский премиум якобы собираются под брендом Aurus.

Источник:Пресс-служба Hongqi
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Hongqi
#HS7
#Россия
#Новинки
#Кроссоверы