Hongqi HS7 второго поколения уже в России. Сколько он стоит

От бампера до бампера у нового Hongqi HS7 4995 миллиметров, колесная база составляет 2920 миллиметров. В багажнике при сложенных сиденьях второго и третьего ряда уместится до 3117 литров груза, а с поднятыми спинками — 210.

Доступны четыре расцветки экстерьера, которые можно дополнить черной крышей, и четыре варианта оформления салона, в котором применена кожа Nappa, вставки из дерева и тонкая микрофибра.