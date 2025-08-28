Hongqi HS7 второго поколения уже в России. Сколько он стоит

Hongqi HS7 второго поколения уже в России. Сколько он стоитСемиместный SUV оснащается двухлитровым наддувным ДВС на 245 сил
От бампера до бампера у нового Hongqi HS7 4995 миллиметров, колесная база составляет 2920 миллиметров. В багажнике при сложенных сиденьях второго и третьего ряда уместится до 3117 литров груза, а с поднятыми спинками — 210.
Доступны четыре расцветки экстерьера, которые можно дополнить черной крышей, и четыре варианта оформления салона, в котором применена кожа Nappa, вставки из дерева и тонкая микрофибра.
В начальном варианте Deluxe кроссовер предлагают с панорамной крышей с люком, приветственной анимацией, трехзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, парктрониками и зеркалом заднего вида с функцией автозатемнения. В салоне — 12,6-дюймовый тачскрин, камера, отсек для беспроводной зарядки, аудиосистема с 10 динамиками и четыре USB-порта.
В более дорогой версии Executive добавлены электрорегулировка рулевой колонки и передних сидений, выдвижные столики для задних пассажиров, функция бесконтактного открывания двери багажника.
Салон украшен глянцевой древесиной, число динамиков аудиосистемы увеличено до 12. Также есть проекционный дисплей, система автоматической парковки, функция контроля безопасного открытия двери и другие продвинутые помощники. Еще одно важное отличие — амортизаторы с интеллектуальной регулировкой демпфирования в подвеске.
Под капотом у HS7 двухлитровый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил (380 Нм крутящего момента). Он работает в связке с восьмидиапазонной автоматической коробкой, разгоняя кроссовер с места до первой «сотни» за 8,8 секунды. Максимальная скорость — 210 километров в час; привод по умолчанию полный.
В июне сообщалось, что производство Hongqi хотят наладить в России, причем помочь китайцам в этом могут КамАЗ, одна из структур «Газпрома» и ФГУП НАМИ. Выпускать китайский премиум якобы собираются под брендом Aurus.