Новый электрокар Hongqi продают за эквивалент 1,9 миллиона рублей

Новый электрокар Hongqi продают за эквивалент 1,9 миллиона рублейЭто второй электромобиль марки после EH7
Hongqi Tiangong 05 — серийная версия концепта E009, показанного в прошлом году. Длина новинки составляет 4820 миллиметров, ширина и высота — 1915 и 1480 миллиметров соответственно при 2900-миллиметровой колесной базе. Колесные диски по-умолчанию 18-дюймовые, а коэффициент лобового сопротивления составляет 0,213, что сравнимо с показателем Tesla Model 3.
В салоне установлен 15,6-дюймовый центральный дисплей, а «приборки» нет — даже цифровой. Ее роль берет на себя 60-дюймовый проекционный дисплей, выводящий информацию на лобовое стекло. Есть отсек для беспроводной зарядки, пара подстаканников и аудиосистема с 8-12 динамиками в зависимости от комплектации. В «дорогих» версиях предлагают электропривод сидений, подогрев, вентиляцию и массаж.
«Фишка» Tiangong 05 — «автопилот» уровня L2.9 по китайской шкале, считающийся самым продвинутым. Он работает на базе 23 датчиков и процессора Snapdragon Ride SA8650P от Qualcomm, позволяя автомобилю самостоятельно двигаться по шоссе. Водитель, однако, должен следить за дорогой. Медиасистема седана распознает голосовые команды и жесты, используя нейросеть DeepSeek.
Комплектаций четыре, но электромотор один — он установлен на задней оси и развивает 286 лошадиных сил и 217 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час электрокар разгоняется за 6,8 секунды. В «базе» емкость аккумулятора — 62 киловатт-часа, что обеспечивает 550 километров хода по китайским подсчетам. Емкость топовой батареи — 85 киловатт-часов, а максимальный запас хода — 750 километров. Зарядка с 10 до 80 процентов займет около получаса.
Tiangong 05 построен на платформе с 400-вольтовой архитектурой, но в будущем ожидаются версии с 900-вольтовой. Стартовая стоимость седана — 159 800 юаней, а самый дорогой вариант оценили в 185 800 (2,2 миллиона рублей). То есть, он дешевле не слишком успешного первенца подразделения Hongqi New Energy — EH7.