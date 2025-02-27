Новый электрокар Hongqi продают за эквивалент 1,9 миллиона рублей

Hongqi Tiangong 05 — серийная версия концепта E009, показанного в прошлом году. Длина новинки составляет 4820 миллиметров, ширина и высота — 1915 и 1480 миллиметров соответственно при 2900-миллиметровой колесной базе. Колесные диски по-умолчанию 18-дюймовые, а коэффициент лобового сопротивления составляет 0,213, что сравнимо с показателем Tesla Model 3.

В салоне установлен 15,6-дюймовый центральный дисплей, а «приборки» нет — даже цифровой. Ее роль берет на себя 60-дюймовый проекционный дисплей, выводящий информацию на лобовое стекло. Есть отсек для беспроводной зарядки, пара подстаканников и аудиосистема с 8-12 динамиками в зависимости от комплектации. В «дорогих» версиях предлагают электропривод сидений, подогрев, вентиляцию и массаж.