Битва хот-хэтчей: Audi S3, BMW M135i, Mercedes-AMG A 35 и VW Golf R сразились в дрэге

Среди претендентов позже всего представлена BMW M135i xDrive — хот-хэтч показали вместе с другими «единичками» третьего поколения в конце мая. Новинка оснащается 306-сильным двигателем с крутящим моментом 450 Нм в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом».

Год назад дебютировал Mercedes-AMG A 35 с 306-сильным мотором: его козырь 7-диапазонный «робот» AMG Speedshift DCT, но пиковый крутящий момент двигателя меньше — 400 Нм.

Ожидают смены поколений «подогретые» модификации концерна Volkswagen: предыдущий Golf R и Audi S3 комплектовали одним и тем же 310-сильным (крутящий момент 400 Нм) двигателем и 7-скоротными «роботами» DSG и S-Tronic соответственно.