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21:59

Битва хот-хэтчей: Audi S3, BMW M135i, Mercedes-AMG A 35 и VW Golf R сразились в дрэге

Четыре 300-сильных «заряженных» немца посоревновались в динамике

© carwow, скрин видео
YouTube-канал Carwow сравнил разгонную и тормозную динамику четырёх немецких «горячих» моделей начального уровня. Соперники близки по характеристикам: у всех полноприводные трансмиссии, 2,0-литровые «турбочетвёрки» мощностью около 300 лошадиных сил и сравнимая масса.

Среди претендентов позже всего представлена BMW M135i xDrive — хот-хэтч показали вместе с другими «единичками» третьего поколения в конце мая. Новинка оснащается 306-сильным двигателем с крутящим моментом 450 Нм в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом».

Год назад дебютировал Mercedes-AMG A 35 с 306-сильным мотором: его козырь 7-диапазонный «робот» AMG Speedshift DCT, но пиковый крутящий момент двигателя меньше — 400 Нм.

Ожидают смены поколений «подогретые» модификации концерна Volkswagen: предыдущий Golf R и Audi S3 комплектовали одним и тем же 310-сильным (крутящий момент 400 Нм) двигателем и 7-скоротными «роботами» DSG и S-Tronic соответственно.

Несмотря на новизну BMW, соперники по «большой тройке» дали M135i бой. Более габаритный кузов седан несколько помешал Audi S3, однако в заезде с места четырёх дуэлянтов разделили 0,2 секунды, а после оценки эффективности торможения ведущим пришлось смотреть финишную линию с разных планов.

Источник: carwow, YouTube-Channel