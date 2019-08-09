Aston Martin сделал спецверсию DBS для самого дорогого магазина в мире

Спецверсию двухдверки, которую предложат в кузовах купе и кабриолет, можно опознать по ярко-жёлтому окрасу Bijan Yellow, практически невидимому узору на капоте, салону из кожи аллигатора и эмблемам Bijan. Продавать автомобили будут через дилерскую сеть британской марки, а также напрямую в шоу-руме House of Bijan.