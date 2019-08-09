Aston Martin сделал спецверсию DBS для самого дорогого магазина в мире

Особый Aston Martin DBS Superleggera построен специализирующимся на индивидуальных проектах отделением Q by Aston Martin. Заказчиком выступили владельцы легендарного шоу-рума House of Bijan в Беверли-Хиллз. Этот магазин можно посетить только по предварительной записи, а его клиентами являются самые влиятельные и богатые люди мира.
Спецверсию двухдверки, которую предложат в кузовах купе и кабриолет, можно опознать по ярко-жёлтому окрасу Bijan Yellow, практически невидимому узору на капоте, салону из кожи аллигатора и эмблемам Bijan. Продавать автомобили будут через дилерскую сеть британской марки, а также напрямую в шоу-руме House of Bijan.
Под капотом Aston Martin DBS Superleggera установлен турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка — восьмиступенчатый «автомат» ZF. С места до 60 миль в час (97 километров в час) суперкар разгоняется за 3,4 секунды. Его максимальная скорость составляет 342 километра в час.