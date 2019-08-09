Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:54

Aston Martin сделал спецверсию DBS для самого дорогого магазина в мире

Заказчиком выступили владельцы легендарного шоу-рума House of Bijan

Компания Aston Martin покажет на Неделе автомобилей в Монтерее спецверсию DBS Superleggera, построенную по заказу владельцев самого дорогого магазина в мире — House of Bijan. Суперкар будет отличаться яркой окраской кузова и отделкой салона.

Особый Aston Martin DBS Superleggera построен специализирующимся на индивидуальных проектах отделением Q by Aston Martin. Заказчиком выступили владельцы легендарного шоу-рума House of Bijan в Беверли-Хиллз. Этот магазин можно посетить только по предварительной записи, а его клиентами являются самые влиятельные и богатые люди мира.

Спецверсию двухдверки, которую предложат в кузовах купе и кабриолет, можно опознать по ярко-жёлтому окрасу Bijan Yellow, практически невидимому узору на капоте, салону из кожи аллигатора и эмблемам Bijan. Продавать автомобили будут через дилерскую сеть британской марки, а также напрямую в шоу-руме House of Bijan.

Под капотом Aston Martin DBS Superleggera установлен турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка — восьмиступенчатый «автомат» ZF. С места до 60 миль в час (97 километров в час) суперкар разгоняется за 3,4 секунды. Его максимальная скорость составляет 342 километра в час.