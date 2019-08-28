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16:33

Названа любимая «Лада» самых возрастных водителей

Эксперты выяснили возраст покупателей автомобилей Lada

По данным «Автостата», средний возраст владельцев внедорожников Lada 4x4 составляет 42 года, в то время как другие модели российского бренда выбирают более молодые покупатели.

По результатам опроса, который был проведен в период с 2013 по 2019 год, средний возраст покупателей, которые приходят в салон за Lada Vesta или Lada XRay, равен 41 году. Еще моложе те, кто выбирает «классику» и Kalina – 37 лет. Самими молодыми же оказались водители Priora, Samara и «десяток» их средний возраст 34 года.

В рамках исследования аналитики изучили 240 тысяч анкет автовладельцев в возрасте от 18 до 65 лет. Выяснилось, что средний возраст российского автомобилиста составляет 37 лет. Причем самым «молодежным» брендом является Infiniti (33 года), следом идут BMW (35 лет) и Lada (36 лет). В топ-5 также входят Honda и Mazda, а на шестом и седьмом месте располагаются Subaru и Mercedes-Benz соответственно.

Средний возраст тех, кто ездит на автомобилях SsangYong и Great Wall, равен 41 году. Владельцам Land Rover, Chery, Suzuki и Renault в среднем по 40 лет, а Citroen, Volvo и УАЗ выбирают 39-летние.

Ранее «Автостат» выяснил, к какому полу относятся владельцы машин тех или иных марок. Наиболее «женской» оказалась Chery, а «мужским» брендом назвали Infiniti.

Источник: Автостат