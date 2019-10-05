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10:00

Посмотрите, как выпускают электромобили Porsche Taycan

Компания Porsche в подробностях показала процесс производства электрокаров Taycan

Видеоролик демонстрирует процесс производства «Тайкана» от сварки кузова до финальной инспекции готового электромобиля.

Первый в истории марки Porsche автомобиль с электрической силовой установкой выпускается на заводе в районе Цуффенхаузен на севере немецкого города Штутгарт – там же, где делают спорткары 911 и 718. Строительство новой производственной площадки для «Тайкана» заняло менее четырёх лет. Для «Порше» было принципиально выпускать Taycan на главном заводе в Цуффенхаузене, который в компании называют «сердцем и душой марки».

В Porsche гордятся, что производство «Тайкана» осуществляется с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. Новые производственные помещения не только используют электроэнергию из возобновляемых источников и биогаз для выработки тепла, но и отличаются высокой энергоэффективностью. В качестве примеров рациональных решений компания упоминает применение электромобилей для внутренних перевозок, использование избыточного тепла в окрасочном цехе и озеленение крыши.

Одна лишь подготовка к строительству потребовала переноса рабочих мест 5000 сотрудников. Для выпуска электромобиля были созданы кузовной цех, окрасочный цех, завод по производству электродвигателей и компонентов, цех для сборки, а также сопутствующая транспортная инфраструктура. Материалы снесённых помещений перерабатывались непосредственно на строительной площадке для повторного использования в новых зданиях.