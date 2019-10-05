Посмотрите, как выпускают электромобили Porsche Taycan

Первый в истории марки Porsche автомобиль с электрической силовой установкой выпускается на заводе в районе Цуффенхаузен на севере немецкого города Штутгарт – там же, где делают спорткары 911 и 718. Строительство новой производственной площадки для «Тайкана» заняло менее четырёх лет. Для «Порше» было принципиально выпускать Taycan на главном заводе в Цуффенхаузене, который в компании называют «сердцем и душой марки».