В США впервые напечатали на принтере титановые колеса

Для создания дисков, получивших название HRE3D+, использовались два принтера Arcam EBM. Они работают по технологии электронно-лучевой плавки (Electron Beam Melting) — создают финальную деталь из титанового порошка, который расплавляется в вакуумной камере по заданному в программе шаблону. Такое решение позволяет добиться более эффективного использования сырья, а получаемые детали не требуют последующей температурной обработки и в прочности сопоставимы с коваными изделиями.