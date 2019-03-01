1019-сильный электрический Hispano Suiza Carmen выпустят ограниченной серией

Своё название Hispano Suiza Carmen получил в честь матери президента компании Мигеля Матеу. Основа гранд-турера — сверхпрочное шасси из углепластика массой 195 килограммов с подвеской на двойных поперечных рычагах и тормозами AP Racing с углеродокерамическими 380-миллиметровыми дисками и шестипоршневыми суппортами серии Radi-CAL. Масса 11 кузовных панелей «Кармен» — 64,5 килограмма, всего автомобиля — 1690 килограммов.
Силовая установка Carmen состоит из двух 375-киловаттных электромоторов, установленных на задней оси, и батареи емкостью 80 киловатт-часов (к 2020 году планируется увеличение до 105 киловатт-часов). Суммарная мощность — 750 киловатт или 1019 лошадиных сил. С места до «сотни» электрокар способен разгоняться менее чем за три секунды. Его максимальная скорость составляет 250 километров в час (ограничена электроникой), а запаса хода — 400 километров в цикле NEDC.
Зарядка от сети переменного тока (22 киловатта) занимает чуть менее 12 часов. С помощью терминала мощностью более 50 киловатт аккумуляторы с 30 до 80 процентов можно зарядить за 30 минут.
С конца 2019 по 2021 год будет собрано всего 19 экземпляров Hispano Suiza Carmen. Производством займется испанская QEV Technologies, которая специализируется на инжиниринге электрокаров, разработке кит-комплектов для переделки машин с ДВС в экомобили и оказывает технологическую поддержку командам Формулы Е. Дорожные испытания начнутся летом. Цена Carmen составит 1,5 миллиона евро (112,2 миллиона рублей по текущему курсу).