1019-сильный электрический Hispano Suiza Carmen выпустят ограниченной серией

Силовая установка Carmen состоит из двух 375-киловаттных электромоторов, установленных на задней оси, и батареи емкостью 80 киловатт-часов (к 2020 году планируется увеличение до 105 киловатт-часов). Суммарная мощность — 750 киловатт или 1019 лошадиных сил. С места до «сотни» электрокар способен разгоняться менее чем за три секунды. Его максимальная скорость составляет 250 километров в час (ограничена электроникой), а запаса хода — 400 километров в цикле NEDC.

Зарядка от сети переменного тока (22 киловатта) занимает чуть менее 12 часов. С помощью терминала мощностью более 50 киловатт аккумуляторы с 30 до 80 процентов можно зарядить за 30 минут.