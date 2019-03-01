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10:30

1019-сильный электрический Hispano Suiza Carmen выпустят ограниченной серией

Гранд-турер оценили в 1,5 миллиона евро

Испанская Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, принадлежащая семье основателя оригинальной «Испано-Сюизы» Дамиана Матеу, раскрыла характеристики электрокара Carmen, дебют которого состоится на автосалоне в Женеве. Гранд-турер получит дизайн в стиле ретро и выйдет тиражом не более 19 экземпляров.

Своё название Hispano Suiza Carmen получил в честь матери президента компании Мигеля Матеу. Основа гранд-турера — сверхпрочное шасси из углепластика массой 195 килограммов с подвеской на двойных поперечных рычагах и тормозами AP Racing с углеродокерамическими 380-миллиметровыми дисками и шестипоршневыми суппортами серии Radi-CAL. Масса 11 кузовных панелей «Кармен» — 64,5 килограмма, всего автомобиля — 1690 килограммов.

Вдохновением для дизайна электрокара станут формы классической Hispano-Suiza H6C Dubonnet Xenia.

Силовая установка Carmen состоит из двух 375-киловаттных электромоторов, установленных на задней оси, и батареи емкостью 80 киловатт-часов (к 2020 году планируется увеличение до 105 киловатт-часов). Суммарная мощность — 750 киловатт или 1019 лошадиных сил. С места до «сотни» электрокар способен разгоняться менее чем за три секунды. Его максимальная скорость составляет 250 километров в час (ограничена электроникой), а запаса хода — 400 километров в цикле NEDC.

Зарядка от сети переменного тока (22 киловатта) занимает чуть менее 12 часов. С помощью терминала мощностью более 50 киловатт аккумуляторы с 30 до 80 процентов можно зарядить за 30 минут.

В Женеве покажут не одну, а две «Испано-Сюизы». Второй автомобиль — творение швейцарской компании Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG, основанной в 2010 году известным австрийским дизайнером Эрвином Лео Химмелем. Судебное разбирательство между Матеу и Химмелем по поводу правомерности использования торговой марки пока ни к чему не привело, поэтому какая из компаний в итоге выживет, покажет время.

С конца 2019 по 2021 год будет собрано всего 19 экземпляров Hispano Suiza Carmen. Производством займется испанская QEV Technologies, которая специализируется на инжиниринге электрокаров, разработке кит-комплектов для переделки машин с ДВС в экомобили и оказывает технологическую поддержку командам Формулы Е. Дорожные испытания начнутся летом. Цена Carmen составит 1,5 миллиона евро (112,2 миллиона рублей по текущему курсу).

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