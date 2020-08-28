Американцы собрали огромный Volkswagen Beetle. Он больше Hummer

Следуя своей задумке, семья изначально планировала увеличить габаритные размеры «Жука» на 50 процентов. Однако, как выяснилось, в таком виде Beetle не сможет выезжать на дороги общего пользования. В результате пришлось слегка умерить амбиции и сделать реплику на 40 процентов больше оригинала.

Для начала Тапперы создали виртуальную модель Beetle, прогнав через 3D-сканнер свой Volkswagen 1959 года. После этого они увеличили модель на 40 процентов и занялись изготовлением кузовных панелей. Базу для автомобиля позаимствовали у пикапа Dodge, а 5,7-литровый V8 – у универсала Dodge Magnum.