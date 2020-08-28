Американцы собрали огромный Volkswagen Beetle. Он больше Hummer

Кастом-проект получил имя Huge Bug, или «Огромный Жук». По словам авторов, на создание реплики их сподвигло желание сделать Beetle более заметным и значимым на дороге.
«Было бы неплохо сесть за руль Volkswagen Beetle и не бояться, что тебя просто задавят в пробке», – объяснили Тапперы.
Следуя своей задумке, семья изначально планировала увеличить габаритные размеры «Жука» на 50 процентов. Однако, как выяснилось, в таком виде Beetle не сможет выезжать на дороги общего пользования. В результате пришлось слегка умерить амбиции и сделать реплику на 40 процентов больше оригинала.
Для начала Тапперы создали виртуальную модель Beetle, прогнав через 3D-сканнер свой Volkswagen 1959 года. После этого они увеличили модель на 40 процентов и занялись изготовлением кузовных панелей. Базу для автомобиля позаимствовали у пикапа Dodge, а 5,7-литровый V8 – у универсала Dodge Magnum.
Видео: Barcroft Cars / YouTube
Тапперы постарались сделать автомобиль как можно более аутентичным. Салон, как и экстерьер, почти полностью повторяет оригинал, если не считать современных комфортных опций. Среди них – электропривод окон, а также сиденья с обогревом и вентиляцией.
По словам создателей, «Жук-переросток» привлекает много внимания на дорогах. Американцы получили уже несколько предложений о покупке автомобиля, однако пока не собираются расставаться со своим творением.
В начале августа на одной из свалок в Германии обнаружили необычную самоделку – бывший владелец скрестил старый Volkswagen Beetle с Mercedes-Benz W108. От «Жука» автомобилю оставили кузов и крышку багажника, а другие детали взяли у «плачущего» Mercedes.