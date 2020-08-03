Старый Volkswagen Beetle скрестили с Mercedes-Benz. Получилось странно

Volkswagen Beetle, несмотря на очень трудный старт на рынке, вот уже более 80 лет является поистине любимой моделью многих автолюбителей по всему миру, и конечно же нередко становится объектом всевозможного тюнинга. Например, в апреле на продажу выставили мохнатый автомобиль, кузов которого покрыли мехом в стиле игрушек Furby, в мае за рекордно низкий ценник в 43 тысячи рублей можно было купить целый автодром на базе «Жука» (https://motor.ru/news/beetleautohome-19-05-2020.htm), а в июле в Сети появились фото необычного проекта на базе этой модели, которой установили V8 от Сhevrolet 350.