Первый серийный электрический Hummer EV продали на аукционе за 2,5 миллиона долларов

Компания GMC распродала все электрические пикапы спустя всего час после официального открытия продаж. Стоимость каждого экземпляра из первой партии составила 112 600 долларов (примерно 8,5 миллионов рублей по текущему курсу). Многие клиенты марки наверняка хотели бы доплатить, чтобы получить Hummer EV поскорей. Однако этого удостоилась лишь одна покупательница, которая заплатила за первый экземпляр электропикапа 2,5 миллиона долларов (примерно 190 миллионов рублей по текущему курсу).

Несмотря на более чем 20-кратную разницу в цене, получить «Хаммер» женщина сможет только в конце нынешнего года. Остальные покупатели увидят свои автомобили в 2022 году. Кроме того, представители компании объявили, что на этой неделе представят ещё одну версию Hummer EV с закрытым типом кузова. Вместо открытой платформы в электрическом внедорожнике появится третий ряд сидений.