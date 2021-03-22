Посмотрите на гараж будущего с лифтом и стеклянной крышей для электрического Hummer

По словам автора проекта, футуристичный Hummer Concept Garage находится в пустыне. Однако при желании, двухэтажное здание можно легко интегрировать в городские условия. Интерьер гаража хранит в себе визуальные элементы, отсылающие к дизайну электрического Hummer EV. В той же стилистике выполнены ворота с подсветкой, а также прозрачная крыша. Благодаря тщательно подобранным материал отделки, электропикап гармонично вписывается в окружающее пространство.
Robb Report
Главным ноу-хау гаража является круглый лифт, выполненный в виде подиума. При помощи электромоторов постамент способен поднимать Hummer EV на второй этаж, который в проекте отведён под жилую зону. По задумке архитектора, подобное решение позволит жителям дома по-настоящему наслаждаться красотой электропикапа, который станет неотъемлемой частью их жизни.
Robb Report
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В настоящий момент амбициозный проект существует исключительно в виде виртуальной модели. Будет ли футуристичный гараж воплощён в жизнь, пока неизвестно.
В сентябре прошлого года семейная пара из Амстердама поручила архитекторам построить индивидуальный гараж, который одновременно стал бы выставочным залом для классических Jaguar. Итогом работы специалистов стало треугольное здание с асимметричной крышей и большими окнами.