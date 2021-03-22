Посмотрите на гараж будущего с лифтом и стеклянной крышей для электрического Hummer

По словам автора проекта, футуристичный Hummer Concept Garage находится в пустыне. Однако при желании, двухэтажное здание можно легко интегрировать в городские условия. Интерьер гаража хранит в себе визуальные элементы, отсылающие к дизайну электрического Hummer EV. В той же стилистике выполнены ворота с подсветкой, а также прозрачная крыша. Благодаря тщательно подобранным материал отделки, электропикап гармонично вписывается в окружающее пространство.