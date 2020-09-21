Семейная пара спроектировала уникальный гараж для своих Jaguar

Идея супружеской пары заключалась в том, чтобы построить безопасное место для хранения своих Jaguar XJS и Jaguar XJ. В то же время гаражное пространство должно было бы стать полноценной выставочной витриной, на которую прохожие могли бы ежедневно любоваться с улицы, а супруги — прямо из собственного дома.

Итогом работы архитекторов стало треугольное здание с асимметричной крышей и большими окнами, выходящими на обе стороны. Внутри специалисты разместили электрический подъемник, на котором может разместиться один автомобиль. По словам супругов, такое решения они приняли специально для того, чтобы каждый мог по очереди выставить свой любимый автомобиль на всеобщее обозрение.