Huracan стал самой массовой моделью Lamborghini

Знаковый, 14 022-й по счету суперкар был собран по заказу клиента из Южной Кореи. По такому случаю сотрудники предприятия в Сант-Агата-Болоньезе сфотографировались с памятным Huracan. Впрочем, уже в ближайшие несколько лет рекордных объемов может достичь и другая модель бренда – кроссовер Urus.

Urus является самым востребованным Lamborghini в мире – его доля от общего объема продаж достигла в первой половине 2019 года 59 процентов. Всего за шесть месяцев текущего года дилеры марки реализовали 4553 автомобилей, что на 96 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года.