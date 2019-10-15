Huracan стал самой массовой моделью Lamborghini

Знаковый, 14 022-й по счету суперкар был собран по заказу клиента из Южной Кореи. По такому случаю сотрудники предприятия в Сант-Агата-Болоньезе сфотографировались с памятным Huracan. Впрочем, уже в ближайшие несколько лет рекордных объемов может достичь и другая модель бренда – кроссовер Urus.
Urus является самым востребованным Lamborghini в мире – его доля от общего объема продаж достигла в первой половине 2019 года 59 процентов. Всего за шесть месяцев текущего года дилеры марки реализовали 4553 автомобилей, что на 96 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Что касается России, то с января по август в стране было продано 105 автомобилей Lamborghini, что в 2,8 раза превосходит прошлогодний результат. При этом Urus стоимостью 15,2 миллиона рублей выбрали 84 человека, а еще восемь покупателей приобрели Huracan. Кроме того, марка представлена на российском рынке моделью Aventador, разошедшейся в количестве 13 экземпляров.