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12:20

В России резко выросли продажи Lamborghini

С начала года россияне купили более сотни роскошных суперкаров

В период с января по август текущего года российские дилеры продали 105 автомобилей Lamborghini, что в 2,8 раза превосходит показатель аналогичного периода 2018 года. Такие данные приводит агентство «Автостат».

Резкий рост спроса на ультрадорогие автомобили объясняется выходом на рынок кроссовера Urus – на эту модель пришлось более 80 процентов от общего объема продаж. Кроссовер стоимостью минимум 15,2 миллиона рублей приобрели 84 человека. Еще 13 россиян выбрали Lamborghini Aventador и восемь покупателей остановились на Huracan.

Больше всего автомобилей Lamborghini реализовали в Москве (47 штук), а в Санкт-Петербург – 17 экземпляров. Кроме того, семь новых суперкаров купили в Московской области, три – в Новосибирской и Свердловской областях, две – в Томской и Челябинской области. Жители еще 20 регионов купили по одному автомобилю.

В июне в России стартовали продажи модели Huracan Evo – приобрести один самых быстрых автомобилей в мире можно за 16,5 млн рублей. Он комплектуется 5,2-литровым «атмосферником» V10, который выдает 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. На трассе Нюрбургринг Huracan Evo показал рекордное время 6 минут 52 секунды, отвоевав звание быстрейшего серийного суперкара у супергибрида Porsche 918 Spyder.

Источник: Автостат