В России резко выросли продажи Lamborghini

Резкий рост спроса на ультрадорогие автомобили объясняется выходом на рынок кроссовера Urus – на эту модель пришлось более 80 процентов от общего объема продаж. Кроссовер стоимостью минимум 15,2 миллиона рублей приобрели 84 человека. Еще 13 россиян выбрали Lamborghini Aventador и восемь покупателей остановились на Huracan.

Больше всего автомобилей Lamborghini реализовали в Москве (47 штук), а в Санкт-Петербург – 17 экземпляров. Кроме того, семь новых суперкаров купили в Московской области, три – в Новосибирской и Свердловской областях, две – в Томской и Челябинской области. Жители еще 20 регионов купили по одному автомобилю.