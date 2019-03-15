Ford напомнил об экологичном «Мустанге»

Как правило, различные оттенки синего используются для идентификации «зеленых» моделей: их добавляют на шильдики, элементы декора или оптику. В случае с Mustang цвет может говорить о любом виде электрификации модели, потому что слухи о гибриде появляются с завидной регулярностью, а концепт электрического спорткара Ford даже показал на видео.