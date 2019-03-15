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17:49

Ford напомнил об экологичном «Мустанге»

Тизер компания разместила накануне презентации Tesla Model Y

Компания Ford напомнила о гибридном или электрическом «Мустанге» постом в твиттере с контурным изображением фирменного жеребца и подписью «Попридержи лошадей» (Hold your horses). Голубой оттенок логотипа может символизировать экологичность новой версии спорткара, а текст — что ждать осталось недолго.

Как правило, различные оттенки синего используются для идентификации «зеленых» моделей: их добавляют на шильдики, элементы декора или оптику. В случае с Mustang цвет может говорить о любом виде электрификации модели, потому что слухи о гибриде появляются с завидной регулярностью, а концепт электрического спорткара Ford даже показал на видео.

Что касается текста Hold your horses, то это довольно известная в английском языке идиома, которая в современном своем значения переводится, как «подождите» или «будьте терпеливы». Возможно, таким образом Ford намекает, что до премьеры концепта или предсерийного прототипа осталось недолго.

В октябре прошлого года американский производитель снял рекламный ролик The Future Is Built, в котором показал Mustang с глухой декоративной решеткой радиатора. «Закрытое» оформление «носа» обычно используется на электрокарах.

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