Ford показал первое изображение гибридного «Мустанга»

В новом рекламном ролике Ford, названном «The Future Is Built», компания показала изображение нового «Мустанга». Оно, судя по всему, намекает на появление в линейке модели гибридной модификации, слухи о которой ходят уже давно. В видео снялся актер Брайан Крэнстон, известный по сериалу «Во все тяжкие».