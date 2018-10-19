Ford показал первое изображение гибридного «Мустанга»

На тизере показан автомобиль со светящимся логотипом «Мустанга», новыми светодиодными фарами головного света и передней частью кузова без решетки радиатора. «Закрытое» оформление «носа» обычно используется на электрокарах и других экологичных автомобилях.
Предполагается, что Ford Mustang нового поколения появится в 2020-2021 году. Спорткар получит модульную платформу, которая позволит создать полноприводные модификации, но сохранит при этом переднемоторную компоновку. Базовые версии машины по-прежнему будут заднеприводными.
О появлении гибридного «Мустанга» стало известно в 2017 году. Тогда компания объявила о намерении в течение пяти лет выпустить 13 автомобилей с электрифицированными силовыми установками, в числе которых, помимо спорткара, окажется пикап F-150, компактный электрокроссовер с запасом хода 480 километров и гибрид с автопилотом.