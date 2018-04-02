Глава Mercedes-AMG подтвердил гибридный силовой агрегат для следующего AMG C 63

Пульс

«Заряженный» Mercedes-Benz C-класса частично переведут на электротягу

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2 апреля 2018

«Заряженное» семейство Mercedes-AMG C 63 следующего поколения будет комплектоваться гибридной силовой установкой. Глава компании Тобиас Моерс назвал такое решение «данностью». Его слова приводит издание CarAdvice.

[Тест-драйв Mercedes-AMG C 63](https://motor.ru/testdrives/c63amg.htm)

Тест-драйв Mercedes-AMG C 63

«Если правильно использовать компоненты гибридных силовых установок, то вы удивитесь, как много можно от них получить. Это значит, что Mercedes-AMG C 63 следующего поколения точно будет гибридным», - заявил Моерс.

Семейство текущего поколения комплектуется битурбированной V-образной «восьмеркой» рабочим объемом четыре литра. В зависимости от версии агрегат выдает либо 476, либо 510 лошадиных сил.

На автосалоне в Нью-Йорке дебютировал AMG C 63 нового поколения. Модель получила девятидиапазонную автоматическую коробку передач, доработанную подвеску и измененный дизайн экстерьера.

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