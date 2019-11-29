Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:59

Названы самые продаваемые гибридные автомобили в России

Большой популярностью машины с гибридными силовыми установками в стране не пользуются

Lexus RX 450h
Лиза Будрина
С января по октябрь на российском рынке было продано 266 новых автомобилей с гибридными установками. Это на шесть процентов меньше, чем за тот же период 2018 года, сообщает «Автостат». Продажи держатся на моделях Lexus, доля которых достигает 50 процентов от общего объема.

Самым популярным гибридом в стране является кроссовер Lexus RX 450h, который стоит от 5,5 миллиона рублей. За десять месяцев продали 52 такие машины. На второй строчке находится Lexus UX с двухлитровым бензиновым двигателем и электромотором, реализованный в количестве 45 экземпляров. Цены на модель начинаются от 2,8 миллиона рублей.

Замыкает тройку гибридная модификация Porsche Cayenne (от 7,3 миллиона рублей). В топ-5 также входят Lexus NX 300h (41 штука, от 3,3 миллиона рублей) и гибридный Range Rover (19 единиц).

С сегодняшнего дня линейка доступных в России гибридов пополнилась новинкой Volvo XC60 T8 Twin Engine, которая стоит от 5,37 миллиона рублей. Этот кроссовер можно заряжать от обычной розетки, причем первый год электричество будет бесплатным, так как шведский бренд пообещал покрыть расходы автовладельцев на электроэнергию. Это предложение распространяется и на другие подключаемые гибриды Volvo, которые будут куплены до апреля 2020 года.

Источник: Автостат