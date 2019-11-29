Названы самые продаваемые гибридные автомобили в России

Самым популярным гибридом в стране является кроссовер Lexus RX 450h, который стоит от 5,5 миллиона рублей. За десять месяцев продали 52 такие машины. На второй строчке находится Lexus UX с двухлитровым бензиновым двигателем и электромотором, реализованный в количестве 45 экземпляров. Цены на модель начинаются от 2,8 миллиона рублей.

Замыкает тройку гибридная модификация Porsche Cayenne (от 7,3 миллиона рублей). В топ-5 также входят Lexus NX 300h (41 штука, от 3,3 миллиона рублей) и гибридный Range Rover (19 единиц).