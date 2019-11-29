Названы самые продаваемые гибридные автомобили в России

Самым популярным гибридом в стране является кроссовер Lexus RX 450h, который стоит от 5,5 миллиона рублей. За десять месяцев продали 52 такие машины. На второй строчке находится Lexus UX с двухлитровым бензиновым двигателем и электромотором, реализованный в количестве 45 экземпляров. Цены на модель начинаются от 2,8 миллиона рублей.
Замыкает тройку гибридная модификация Porsche Cayenne (от 7,3 миллиона рублей). В топ-5 также входят Lexus NX 300h (41 штука, от 3,3 миллиона рублей) и гибридный Range Rover (19 единиц).
С сегодняшнего дня линейка доступных в России гибридов пополнилась новинкой Volvo XC60 T8 Twin Engine, которая стоит от 5,37 миллиона рублей. Этот кроссовер можно заряжать от обычной розетки, причем первый год электричество будет бесплатным, так как шведский бренд пообещал покрыть расходы автовладельцев на электроэнергию. Это предложение распространяется и на другие подключаемые гибриды Volvo, которые будут куплены до апреля 2020 года.