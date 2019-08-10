Появился еще один тизер нового гиперкара Bugatti

На первый взгляд, по фотографии можно сказать лишь то, что под покрывалом находится автомобиль — черты плохо различимы и можно рассмотреть только приплюснутый кузов, большие колеса и задний спойлер. О том, что на фотографии действительно преемник EB 110 S, говорит в первую очередь фон. На заднем плане можно увидеть множественные эскизов, на некоторых различимы узнаваемые черты гиперкара — например, характерные пять круглых воздухозаборников (верхний ряд, крайний снимок слева).

Однако, The Supercar Blog обработали фотографию, и на более контрастном снимке можно различить примерные черты автомобиля. На полученном изображении плохо, но все же можно увидеть очертания тех самых воздухосборников позади бокового стекла, что еще раз намекает на то, что под покрывалом именно последователь EB 110 S.