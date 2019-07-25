Новый гиперкар Bugatti сделают похожим на винтажный EB 110 SS

У новинки Bugatti пока нет имени, но автомобиль каким-то образом связан с Романо Артиоли, итальянским предпринимателем и бывшим главой Bugatti. Именно под его руководством на свет появился суперкар EB110 SS, ставший вдохновением для следующей модели французской марки. Тираж нового гиперкара составит 10 экземпляров, а цена — восемь миллионов евро (562,3 миллиона рублей).