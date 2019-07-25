Новый гиперкар Bugatti сделают похожим на винтажный EB 110 SS

У новинки Bugatti пока нет имени, но автомобиль каким-то образом связан с Романо Артиоли, итальянским предпринимателем и бывшим главой Bugatti. Именно под его руководством на свет появился суперкар EB110 SS, ставший вдохновением для следующей модели французской марки. Тираж нового гиперкара составит 10 экземпляров, а цена — восемь миллионов евро (562,3 миллиона рублей).
Bugatti EB110 SS представили на Женевском автосалоне в 1992 году. От машины без приставки SS он отличался увеличенными топливными форсунками, выхлопной системой с низким сопротивлением потоку, сниженной массой и карбон-кевларовыми кузовными панелями. Двухдверка оснащалась 3,5-литровым V12 с четырьмя турбонагнетателями (611 сил и 650 Нм момента) и могла разгоняться до «сотни» за 3,2 секунды.
В прошлом году Bugatti представила штучный гиперкар La Voiture Noire. Автомобиль построили по заказу неназванного коллекционера, которому он обошелся в 11 миллионов евро (773,2 миллиона рублей). La Voiture Noire построен на базе «Широна», но получил оригинальный кузов в стиле исторического купе Type 57 SC Atlantic. Двигатель — 8.0 W16 мощностью 1500 сил и 1600 Нм момента — достался от донора.