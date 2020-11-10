Hyundai готовит 12 новых и обновленных кроссоверов

В компании пообещали вывести на рынок модернизированные версии моделей с двигателями внутреннего сгорания, умеренные и подключаемые гибриды и электрокары. Что же касается «заряженных» модификаций N Line и N, то до конца 2022 года в продажу поступят семь таких моделей. Ранее N-версией обзавелась новая Sonata, а за ней последуют Elantra N и Tucson N Line.