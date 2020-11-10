Hyundai готовит 12 новых и обновленных кроссоверов

В компании пообещали вывести на рынок модернизированные версии моделей с двигателями внутреннего сгорания, умеренные и подключаемые гибриды и электрокары. Что же касается «заряженных» модификаций N Line и N, то до конца 2022 года в продажу поступят семь таких моделей. Ранее N-версией обзавелась новая Sonata, а за ней последуют Elantra N и Tucson N Line.
Hyundai
Кроме того, N-версия обещана модели Kona: такой кроссовер, скорее всего, оснастят двухлитровым турбомотором мощностью около 279 лошадиных сил. Пока же в линейке Kona есть только вариант N Line, который отличается обвесом в цвет кузова, сплиттером и 18-дюймовыми дисками.
Что же касается новинок для России, то в скором времени стартуют продажи полноразмерного кроссовера Hyundai Palisade. Уже известно, что в нашу страну привезут передне- и полноприводные версии с безальтернативным 295-сильным бензиновым V6 объёмом 3,5 литра и 8-диапазонным «автоматом». Эта модель заменит в модельной линейке устаревший Grand Santa Fe.